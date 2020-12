Um caótico GP de Sakhir da Fórmula 1 terminou com um resultado inesperado, não apenas na vitória como todo o pódio. Além da improvável primeira vitória de Sergio Pérez, Esteban Ocon subiu ao pódio pela primeira vez, após uma temporada de altos e baixos em sua volta à F1.

Ocon saiu apenas da 11ª posição, mas sua aposta de largar com pneus médios pagou bem, andando sempre na frente. Com isso, se aproveitou da lambança da Mercedes no pit stop para assumir a segunda posição.

Apesar de não ter conseguido bater de frente com Pérez, terminando mais de 10s atrás do mexicano, o francês celebrou muito seu pódio. Emocionado, Ocon falou sobre a sensação na entrevista após a prova.

"Não tenho palavras. Eu chorei na linha de chegada. Era muita emoção, muitas lembranças passando pela minha cabeça. Foi uma temporada difícil para nós. Não tive a sorte do meu lado o tempo inteiro, mas nunca parei de dar o meu melhor, seguimos trabalhando duro e mantendo a motivação".

"Isso foi muito importante. No momento em que há cada vez menos pessoas acreditando em você, é importante acreditar em si próprio, e hoje fizemos isso acontecer. Estou muito feliz com isso, o trabalho foi duro, mas acabou dando retorno".

Ocon ainda falou sobre sua temporada ao lado de Daniel Ricciardo e o que esperar para o futuro.

"Daniel é um companheiro incrível, em uma temporada sólida apenas em seu segundo ano com a Renault. Ele deu um passo adiante. E, no geral, sinto que minha progressão também tem sido forte".

"Sinto que estou reduzindo a diferença para ele, e ter esse pódio é a cereja no topo do bolo".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: A improvável vitória de Pérez no insano GP de Sakhir

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1