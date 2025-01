A Fórmula 1 atingiu o máximo de corridas com 24 fins de semana por ano, mas ainda há muito interesse na organização dos eventos. Há algum tempo, Stefano Domenicali fala sobre uma expansão e pensa na introdução de um sistema de rodízio.

Com a confirmação do GP da Bélgica sendo a primeira corrida a entrar no sistema de rodízio, em 2028 e 2030 há duas vagas abertas e isso é apenas o começo. Agora, o que se espera é que mais circuitos - principalmente os europeus - poderão se juntar a Spa-Francorchamps no futuro.

O The Race discutiu quais países, pistais e locais que poderiam ser adicionados ao calendário sob o novo sistema. A lista começa com os países asiáticos, embora seja imediatamente mencionado que, no momento, não há acordos que estejam próximos de serem assinados.

A Tailândia talvez seja o mais avançado, já que o ex-primeiro-ministro esteve no GP de Emilia-Romagna no ano passado para negociar com Domenicali, mas houve pouco progresso desde então. A ideia é realizar uma corrida nas ruas de Bangkok a partir de 2028, mas isso só aconteceria se o projeto recebesse luz verde.

Outro local possível seria o retorno da Coreia do Sul, onde as corridas foram realizadas entre 2010 e 2013. Mas, em vez de um circuito construído, a tendência moderna seria entrar no circuito com um circuito urbano nas ruas de Incheon. No ano passado, a cidade enviou uma carta de intenções à F1 e o prefeito se reuniu com Domenicali durante o GP do Japão.

Mas, apesar dos esforços do governo local, diz-se que o acordo está longe de ser assinado. No entanto, a Ásia não é o único continente onde a F1 está buscando expansão, e a África tem sido o foco de grande parte das conversas recentes.

A África do Sul sediou uma corrida pela última vez em 1993, e o ministro dos esportes do país, Gayton McKenzie, disse em dezembro passado que a corrida seria realizada no renovado circuito de Kyalam, perto de Johanesburgo. A modernização está sendo realizada pela mesma empresa que construiu a pista que sedia o GP de Miami, e o grid da F1 deve retornar ao local em 2027.

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193 Foto de: Motorsport Images

Mas, recentemente, muitos olhares se voltaram para Ruanda, onde foi realizada a festa de gala de premiação da FIA no ano passado. Foi nesse evento que o presidente do país anunciou oficialmente sua intenção de realizar um evento de F1 em uma pista de asfalto perto da capital, Kigali.

A pista também está sendo projetada pelo ex-piloto de F1 Alex Wurz, que vem trabalhando com o governo e representantes locais há mais de um ano para criar um layout rápido e dinâmico para o local, que será construído em torno de uma floresta e um lago.

Os locais mencionados até agora incluem a Argentina, que está de volta à febre da F1 após o estouro de Franco Colapinto e disse que adoraria realizar outra corrida da categoria real. É importante observar, entretanto, que ninguém está perto de assinar um contrato com o grande circo, e muito dependerá do desenvolvimento das negociações no próximo ano.

Por fim, vale a pena observar que, embora o sistema de rotação provavelmente traga novos países para o calendário, também é possível que antigos circuitos europeus retornem. A França e a Alemanha ainda não têm um GP, a Holanda se aposentará após 2026, mas os lugares de Barcelona e Ímola, entre outros, também estão ameaçados.

Mas com o acordo de rotação da Bélgica em vigor, as portas agora estão abertas e estamos mais perto de um acordo sobre uma nova corrida.

