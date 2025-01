O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, revelou que o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, havia participado "secretamente" de um teste de motocicleta de Superbike em 2018, no qual foi reprovado, mas só descobriu depois.

O britânico também é conhecido por gostar de motocicletas, incluindo sua própria MV Augusta, e, em 2019, ele participou de uma troca de motocicletas com a lenda da MotoGP, Valentino Rossi. Também houve rumores em 2024 de que Hamilton poderia comprar uma equipe de MotoGP.

A história atual, no entanto, remonta a seis anos atrás, quando Hamilton participou de um teste de dois dias em Jerez com a equipe Crescent Racing Superbike depois de ganhar seu quinto título de F1.

Michael van der Mark, piloto da Yamaha WSBK na época, disse ao Motorsport.com que eles tiveram que dizer a Hamilton para ir mais devagar porque "ele não tinha medo algum". Wolff falou agora sobre como não conseguiu entrar em contato com Hamilton por dois dias e não sabia que seu piloto havia sido reprovado no teste.

Quando perguntado no podcast Armchair Expert se ele estava presente na troca de categorias entre Hamilton e Rossi em 2019, Wolff respondeu: "Não, mas eu tinha que concordar. Eu assisti e acho que os dois gostaram muito. Lewis é como o garoto chato da escola que faz tudo rápido e bem feito".

"Vou lhe contar uma história sobre pilotar a moto. Fomos a Jerez para um teste em segredo e um dos meus gerentes de estratégia adorou as motos, ele era um dos engenheiros e não consegui falar com ele por dois dias".

"Então, quando liguei para Lewis, o engenheiro dele atendeu e disse: 'está tudo bem, está tudo bem, acabamos de terminar o teste do motor e o que quer que você tenha ouvido, não há nenhum problema'".

"Perguntei a ele o que havia acontecido e foi quando disseram que ele havia batido, mas, nesse meio tempo, ele estava apenas quatro segundos atrás do tempo profissional. Inacreditável. Ele sente cada tremor com seu corpo e é isso que o torna um campeão".

É impossível saber com certeza se Hamilton teria sido tão rápido quanto Wolff diz que foi, pois não houve cronometragem oficial.

Van der Mark disse na época: "Sei que ele poderia ser muito mais rápido, mas é difícil prever do que ele seria capaz em uma moto. Até agora, ele só participou de quatro dias e foi cerca de sete segundos mais lento do que nós. No entanto, isso já o torna mais rápido do que a maioria dos pilotos nos dias de pista".

