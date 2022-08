O'Ward não se ilude com vaga na Fórmula 1: "Brown prometeu para muitos pilotos"

Carregar reprodutor de áudio

A confusão entre Alpine, Oscar Piastri e McLaren na Fórmula 1 respingou em pilotos da equipe de Woking que competem em outras categorias, como Patricio O'Ward, piloto da Indy Car e que, por muito tempo, teve o nome veiculado como sendo um dos possíveis substitutos de Daniel Ricciardo.

No ano passado, O'Ward ganhou a oportunidade de participar do teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, com o MCL35M, após lutar pelo título na Indy até a última corrida. Nesta temporada, é esperado que o mexicano participe de uma sessão de treinos livres e seu nome foi fortemente especulado como o mais certo a ocupar o segundo assento na F1, assim como é previsto para o norte-americano Colton Herta.

Contudo, O'Ward deixou claro que não cria ilusões em, finalmente, ter a sonhada estreia como piloto da maior categoria do automobilismo. Em entrevista à ESPN F1, Pato revelou que a promessa feita pelo CEO da equipe, Zak Brown - em assumir uma vaga na McLaren F1 - não foi exclusivamente para ele.

"Não é bom para mim criar ilusões com a Fórmula 1, é um sonho que está muito distante neste momento. Mesmo se eu pilotar um nível incrivelmente alto, ainda sim não seria suficiente para convence-los. Brown prometeu essa mesma recompensa para muitos outros pilotos," revelou.

Assim que toda a história do australiano com as duas equipes veio à tona, O'Ward foi até as redes sociais e publicou vários emojis de pipoca em sua conta. O piloto entende que a chegada de Oscar na equipe acaba com qualquer possibilidade dos jovens pilotos, que fazem parte do time McLaren, de chegarem até a F1.

"Tem muitas coisas que entram em jogo que estão muito longe de mim. No fim do dia, só existe um assento na McLaren livre para a Fórmula 1, não cinco. Toda a situação com Piastri e Alpine é muito engraçada, comecei a rir quando li o que tinha acontecido", concluiu.

