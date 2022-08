Carregar reprodutor de áudio

O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA aprovou mudanças nos regulamentos de assoalho da Fórmula 1 para 2023, para evitar o ‘porpoising’ visto este ano.

A mudança da F1 para carros com efeito solo, como parte de sua revisão radical dos regulamentos técnicos para 2022, viu o retorno da oscilação vertical – ou porpoising – nas retas.

Os saltos causaram problemas para várias equipes – principalmente a Mercedes – provocando pedidos de mudanças por motivos de segurança, o que levou a um impasse por meses entre as equipes sobre o assunto.

Tendo sido previamente discutidas pelo Conselho, essas mudanças foram agora aprovadas.

Conforme relatado anteriormente, a partir do GP da Bélgica, no final deste mês, a FIA monitorará o fenômeno e introduzirá mudanças nos requisitos de rigidez.

E a partir de 2023, as bordas dos assoalhos dos carros serão levantadas em 15 mm, enquanto a altura do difusor também será aumentada e suas bordas terão mais rigidez.

A FIA também exigirá que um sensor adicional seja utilizado no piso para monitorar o comportamento da peça.

Mudanças no santantônio dos carros para o próximo ano também serão introduzidas como resultado direto do acidente de Zhou Guanyu no GP da Grã-Bretanha.

O carro de Zhou capotou após o contato entre George Russell e Pierre Gasly no início da corrida de Silverstone, com o Alfa Romeo do piloto chinês deslizando de cabeça para baixo até saltar a barreira de pneus e cair na frente da cerca.

Após uma investigação depois da falha da peça do carro de Zhou, a FIA ratificou as mudanças para 2023.

Mudanças serão necessárias no topo do santantônio, que visa reduzir as chances de ele ‘cavar’ no chão durante um incidente semelhante, como foi o caso do carro de Zhou.

Espera-se que para 2024 os testes de homologação para aros sejam revistos para melhorar ainda mais a segurança da peça.

