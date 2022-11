Carregar reprodutor de áudio

O paddock da Fórmula 1 se reuniu na noite de sábado em Abu Dhabi para celebrar a carreira de Sebastian Vettel.

Antes da largada final no GP de Abu Dhabi no domingo, Vettel organizou um evento de corrida em grupo - chamado 'Run With Seb' - para todos que trabalham no paddock da F1.

Cerca de 200 pessoas participaram do evento em grupo, com Vettel convidando as pessoas a correr, caminhar ou até mesmo pegar uma carona na traseira de um caminhão que percorreu o circuito.

Vettel foi acompanhado pelo piloto da Haas, Mick Schumacher, a dupla completando a maior parte da volta juntos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, participou da largada para a foto do grupo junto com o CEO da F1, Stefano Domenicali.

Os participantes receberam camisetas especiais para a corrida com a inscrição “Danke Seb” e um gráfico de Vettel se curvando diante de seu carro Red Bull RB9 depois de conquistar seu quarto título mundial no GP da Índia em 2013.

“Corra no seu próprio ritmo, vá com calma, vá o mais rápido que quiser – é uma coisa legal de se fazer juntos”, disse Vettel antes da largada.

“Obrigado Fórmula 1 por todos esses anos e obrigado a todas as pessoas no paddock. Viajamos o ano inteiro juntos, achei uma boa ideia convidar todo mundo.”

Para acompanhar as pessoas correndo pelos 5,2 km do Circuito Yas Marina, o pai de Vettel, Norbert, conectou seu iPod ao sistema de som do circuito e tocou músicas como Wonderwall e Don't Look Back In Anger do Oasis, Drops of Jupiter do Train e Blitzkrieg Bop dos Ramones.

Sebastian Vettel, Aston Martin, is joined on a run around the circuit by Mick Schumacher, Haas F1 Team, well wishers as part of his farewell at his final Grand Prix Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel ficou até o final da corrida para bater palmas para as pessoas que cruzaram a linha antes de conversar com os participantes, posar para fotos e até mesmo assinar algumas camisetas e passes.

A Aston Martin também organizou um evento especial de bebidas para o paddock antes da corrida, que incluiu garrafas personalizadas de cerveja Peroni que diziam “Grazie Seb”. Também havia um cartaz para as pessoas assinarem e deixarem mensagens para Vettel, agradecendo-o por suas contribuições à F1 ao longo dos anos.

As antigas equipes de Vettel, Red Bull e Ferrari, também realizaram eventos para o piloto alemão neste fim de semana. A Ferrari deu a Vettel uma capa de motor autografada em uma apresentação durante a qual ele falou em italiano para a equipe, enquanto a Red Bull também realizou um pequeno evento para presenteá-lo com uma asa traseira autografada.

