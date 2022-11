Carregar reprodutor de áudio

Agora é oficial: o grid de 2023 da Fórmula 1 está completo. Ao cruzar a linha de chegada da corrida 2 da Fórmula 2 em Abu Dhabi em quinto neste domingo, o americano Logan Sargeant garantiu a quarta colocação na classificação final da categoria e, com isso, os pontos necessários na superlicença que o permitem correr pela Williams no próximo ano ao lado de Alex Albon.

Sargeant havia sido confirmado como piloto da equipe britânica há algumas semanas, mas com um asterisco, já que ele precisava completar os 40 pontos na superlicença para poder graduar da F2 para a F1.

Procurando evitar problemas de última hora, a Williams anunciou que daria a Sargeant todas as chances possíveis de obter esses pontos. Inicialmente previsto para fazer apenas um treino livre nos Estados Unidos, o piloto voltou ao cockpit do FW44 em todas as etapas restantes do calendário.

A cada 100km percorridos em uma sessão de treinos livres, Sargeant garantiu mais um ponto na superlicença, diminuindo as chances de não conseguir a superlicença dependendo da posição na qual terminasse na F2.

Apenas no México ele não conseguiu percorrer a distância necessária. Por isso, ele chegou à final da F2 neste fim de semana em Abu Dhabi precisando terminar na sexta posição do campeonato, e apenas 12 pontos separavam ele do sétimo colocado, com 39 em jogo na etapa.

Sargeant fez uma etapa discreta, terminando em sexto na corrida do sábado e em quinto na deste domingo, totalizando 13 pontos conquistados ao longo do fim de semana. Com isso, ele perdeu uma posição na classificação, chegando a Abu Dhabi em terceiro no campeonato e terminando em quarto, a um ponto de Liam Lawson (3º) e a 117 do campeão, o brasileiro Felipe Drugovich.

Mas, ao terminar 20 pontos à frente do sexto colocado, Jack Doohan, Sargeant fez o suficiente para garantir sua ida à F1 no próximo ano, ocupando a vaga de Nicholas Latifi na Williams, ao lado de Alex Albon, completando o grid da principal categoria do automobilismo mundial.

