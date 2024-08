Piloto da Penske na IndyCar, o neozelandês Scott McLaughlin cravou, na classificação desta sexta-feira, a pole position para a etapa de Gateway da temporada 2024, cuja corrida será disputada neste sábado.

McLaughlin fez média de 179,972 mph em duas voltas no oval de 1,25 milhas localizado nos arredores de St. Louis e, com isso, desbancou a concorrência. A pole é a quarta de Scott no ano e a sua nona na IndyCar.

"Estou muito feliz. Mas, no final das contas, amanhã é o dia que vale e vamos ver se estamos no topo das coisas", afirmou o antigo astro dos V8 Supercars da Austrália, que corre pela Penske desde que chegou à Indy.

O ritmo de McLaughlin superou o da dupla da Meyer Shank, composta pelo sueco Felix Rosenqvist e pelo norte-americano David Malukas, que ficaram em segundo e terceiro quando a sessão chegou ao fim. Rosenqvist, que ficou a apenas 0,0489s da marca da pole, não largará em segundo depois de receber uma penalidade de nove posições no grid por uma troca de motor não aprovada antes do fim de semana.

Além de Malukas, quem ganha importante posto em relação ao quali é Josef Newgarden, norte-americano da Penske quatro vezes vencedor em Gateway e que terminou a tomada de tempo em quarto lugar, à frente do companheiro de equipe Will Power. O australiano é promovido de quinto para quarto.

Quem completa o top 5 do grid é o norte-americano Kyle Kirkwood. No quali, o piloto da Andretti ficou à frente do vencedor da temporada 2023, o bicampeão Álex Palou, da Chip Ganassi -- porém, o espanhol também fez troca de motor e parte do 16º lugar no GP, logo atrás do brasileiro Pietro Fittipaldi, da RLL.

Herta bate

O maior incidente da classificação ocorreu após Colton Herta, pressionado para disputar a pole depois de uma primeira volta de 179,909 mph, perdeu a traseira de seu Andretti e bateu no muro da Curva 2 na segunda volta. O piloto conseguiu seguir, mas em um ritmo reduzido, com a asa traseira 'dobrada'.

"É uma pena. Acho que a primeira volta foi boa. Não acho que teria nos dado a pole, mas acho que poderia ter nos colocado entre os cinco primeiros. Depois, não sei se desgastamos muito os pneus ou o que aconteceu, infelizmente foi isso. É uma droga", explicou o competidor norte-americano. Veja o grid:

1 Scott McLaughlin Penske 50.007 2 David Malukas Meyer Shank +0.131 3 Josef Newgarden Penske +0.153 4 Will Power Penske +0.198 5 Kyle Kirkwood Andretti +0.436 6 Romain Grosjean Juncos +0.463 7 Marcus Ericsson Andretti +0.522 8 Pato O’Ward McLaren +0.794 9 Conor Daly Carpenter +0.804 10 Marcus Armstrong Ganassi +0.927 11 Felix Rosenqvist Meyer Shank +0.049 12 Rinus VeeKay Carpenter +0.937 13 Alexander Rossi McLaren +1.168 14 Graham Rahal RLL +1.192 15 Pietro Fittipaldi RLL +1.229 16 Álex Palou Ganassi +0.451 17 Santino Ferrucci Foyt +1.270 18 Linus Lundqvist Ganassi +1.272 19 Scott Dixon Ganassi +0.581 20 Nolan Siegel McLaren +1.464 21 Ed Carpenter Carpenter +1.494 22 Kyffin Simpson Ganassi +1.746 23 Christian Lundgaard RLL +1.800 24 Sting Ray Robb Foyt +2.081 25 Colton Herta Andretti +15.743 26 Jack Harvey Dale Coyne 27 Katherine Legge Dale Coyne

