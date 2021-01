Jenson Button espera um Fernando Alonso mais humilde em sua volta à Fórmula 1 este ano. O britânico, que foi companheiro de equipe do bicampeão mundial, está feliz por do retorno do espanhol à principal categoria do automobilismo mundial.

Alonso e Button dividiram garagem na segunda passagem do espanhol pela McLaren, nas temporadas de 2015 e 2016. Depois de trabalhar com ele, Button espera que o Alonso que retorna à Fórmula 1 esteja mais maduro e também mais humilde e educado.

"Acho ele genial. Ele tem uma personalidade verdadeira e acho que provavelmente tenha aprendido a ser um pouco mais humilde nos últimos anos. Acho que se verá um Fernando Alonso muito forte e educado", disse Button ao Planet F1.

Button elogia a intensa preparação física que Alonso está fazendo e lembra que à medida que a idade chega, é cada vez mais importante trabalhar o corpo para dar o máximo na pista.

“Ele é muito bom para o esporte, muito bom para ele e parece que trabalha muito para estar em forma, o que é ótimo. Ele vai precisar porque não é mais criança!”, acrescentou Button.

“Também é bom para a Renault, uma equipe com a qual já conquistou dois campeonatos, voltar com eles. O Fernando tem que preencher o grande vazio deixado por Daniel Ricciardo, que era muito bom e não ligava. Vai ser muito divertido de assistir. Daniel [Ricciardo] na McLaren com Lando [Norris], mas sim, é ótimo ver Fernando de volta ao grid ", encerrou.

