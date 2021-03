A espera está chegando ao fim! No próximo final de semana, o GP do Bahrein inaugura a temporada 2021 da Fórmula 1. O grid titular da categoria para este ano já é bastante conhecido, mas você sabe quem são os pilotos reservas e de testes do certame?

Um deles é o brasileiro Pietro Fittipaldi, que chegou a correr pela Haas em 2020, em substituição ao francês Romain Grosjean, acidentado em Sakhir. Abaixo, o Motorsport.com mostra quem são as opções de cada time em caso de ausência de titulares. Veja:

Equipe Pilotos # Titulares Reserva/Testes 7 Kimi Raikkonen Robert Kubica (reserva e de testes) 99 Antonio Giovinazzi 10 Pierre Gasly Alexander Albon (reserva e de testes) 22 Yuki Tsunoda 14 Fernando Alonso Daniil Kvyat (reserva) e Guanyu Zhou (de testes) 31 Esteban Ocon Aston Martin-Mercedes 5 Sebastian Vettel Em negociação c/ Nico Hulkenberg 18 Lance Stroll 16 Charles Leclerc Antonio Giovinazzi (reserva) e Callum Ilott (de testes) 55 Carlos Sainz 9 Nikita Mazepin Pietro Fittipaldi (reserva e de testes) 47 Mick Schumacher 3 Daniel Ricciardo Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries (reservas e de testes, em compartilhamento com a Mercedes) 4 Lando Norris Mercedes 44 Lewis Hamilton Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries (reservas e de testes, em compartilhamento com a McLaren) Em negociação c/ Nico Hulkenberg 77 Valtteri Bottas 11 Sergio Pérez Alexander Albon 33 Max Verstappen 6 Nicholas Latifi Jack Aitken (reserva), Roy Nissany (de testes) e Jamie Chadwick (de desenvolvimento) 63 George Russell *Em negrito e itálico: campeão mundial *Em itálico: vencedor de corrida(s) *Sublinhado: piloto novato na F1 Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! PODCAST: Mercedes pode ter reinado derrubado após dificuldades na pré-temporada? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts