Tá chegando a hora. Neste final de semana, teremos a aguardada volta de Fernando Alonso à Fórmula 1, com o GP do Bahrein, que abre a temporada de 2021. O espanhol chega para a primeira etapa como o quinto piloto que mais andou na pré-temporada. E mesmo com as limitações da Alpine por conta do regulamento congelado, o bicampeão afirma que está muito motivado, e que os fãs podem esperar surpresas.

Alonso reconhece que está "muito empolgado" com a chegada de seu primeiro final de semana no Mundial dois anos após a saída da McLaren.

"Estou muito empolgado com este fim de semana. Tive uma árdua preparação para chegar aqui, não apenas com a equipe na pré-temporada, mas também o trabalho feito na fábrica e em nível pessoal", disse Alonso na prévia da Alpine para o GP do Bahrein.

"Desde que aceitei correr pela Alpine, dei o meu melhor para estar física e mentalmente pronto para o desafio. Aprendi muito nos dois anos fora da F1, especialmente sobre diferentes estilos de pilotagem, mas agora estou de volta e muito motivado para o que pode ser uma temporada desgastante".

"Foi divertido voltar a andar com um carro de F1 durante a pré-temporada, mas agora meu desejo é de voltar a competir".

Alonso dará o pontapé inicial nesta nova fase no Mundial em um circuito onde possui três vitórias (2005, 2006 e 2010), e que guarda boas memórias.

Alonso reconhece o trabalho da Alpine rendeu frutos na pré-temporada, mas também avisa que a classificação do próximo sábado no Bahrein pode trazer surpresas, por ser o momento em que veremos todos os carros com o mínimo de combustível possível e com aceleração máxima.

"Completamos muitos quilômetros nos testes, o que é importante, te dá algo para trabalhar para o resto do ano. E completamos nosso programa durante aquele final de semana, então estamos relativamente satisfeitos".

"Quanto ao rendimento, ainda é cedo demais para analisá-lo, e acredito que não saberemos a ordem real do grid até a primeira classificação. Acredito que teremos algumas surpresas".

Quanto ao circuito de Sakhir, no Bahrein, Alonso deixa claro que "ultrapassar é possível" e que oferece "corridas emocionantes aos domingos".

"Nos sentimos preparados após completarmos mais de dois mil quilômetros na pré-temporada. Como vimos durante os testes, as condições meteorológicas têm um impacto grande aqui e no carro. Então precisamos ficar atentos. Desejo ter um bom primeiro final de semana em minha volta à F1".

