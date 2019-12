Pietro Fittipaldi participou mais uma vez de um teste com a Haas nesta quarta-feira, completando ao todo 135 voltas em Yas Marina.

No final do dia, o neto do bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, comentou o que achou da experiência na quente Abu Dhabi.

“Foi um bom dia”, disse Pietro. “Consegui fazer tudo o que eu queria e muitas voltas. Eram seis meses que não guiava esse carro, fiquei um pouco cansado no final por causa da força G. Corri com um carro do DTM neste ano, que não tem tanta força G nas curvas, então isso acabou demandando mais energia.”

“Comparamos os pneus de 2019 com os de 2020, com alguns compostos diferentes. Há diferenças entre eles, é importante para o time testar e ver o que é melhor para o próximo ano.”

“Me pareceu que os de 2019 são mais fortes que os de 2020 em alguns compostos e vice versa. Eu não diria que todos os de 2020 são melhores, porque alguns compostos os de 2019 ainda são melhores, é uma mistura.”

Futuro

Pietro ainda não tem a definição do que fará em 2020, mas deixou claro sua posição em querer permanecer na Haas, se envolvendo cada vez mais com a equipe norte-americana.

“Eu realmente quero permanecer na equipe, tem sido incrível trabalhar com eles neste ano. Aprendi muito nesse primeiro ano, com pessoal muito bom e aberto. Se eu peço algum feedback, os engenheiros passam para mim e assim consigo contribuir o quanto posso, o que é muito bom.”

“Se eu permanecer na Haas, é claro que vou querer aumentar o relacionamento. Conseguir a pontuação necessária para a superlicença é algo que estamos trabalhando. Quanto mais rápido eu conseguir a superlicença, eu quero me tornar um piloto reserva do time, mas temos que dar um passo de cada vez.

O brasileiro também pensa em não ter apenas um papel no simulador e em testes de F1, ele quer continuar competindo e o Japão pode ser uma possibilidade.

“Eu gostaria de continuar com eles (Haas) para o próximo ano, visando oportunidades de competir. O DTM é uma possibilidades, assim como outras, como a Super Fórmula, que é uma opção. Gostaria de poder voltar a competir em monopostos, porque meu objetivo e meu sonho é chegar à Fórmula 1 e farei de tudo para isso.”

“A Fórmula 2 não é uma opção neste momento. Não é comparável ao calendário de trabalho que temos que fazer, então estamos de olho em outras coisas.”

