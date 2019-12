Com a proximidade do fim do contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes, que se encerra no fim de 2020, crescem as especulações de uma possível transferência para a Ferrari em 2021. Questionado sobre a possibilidade de correr ao lado do hexacampeão, Charles Leclerc disse que seria uma grande oportunidade de aprendizado para ele.

Na última semana, o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que estava "feliz" com a disponibilidade de Hamilton, embora o britânico já tenha dito que está interessado em renovar com a equipe alemã.

Leclerc deu continuidade aos elogios do chefe e, quando perguntado como se gostaria de receber Hamilton na Ferrari no futuro, respondeu: "É claro. Estamos na Fórmula 1 e queremos lutar contra os melhores. Neste ano, tive a grande oportunidade de ter Seb ao meu lado, que é quatro vezes campeão do mundo. Aprendi muito com ele. Você sempre pode aprender com campeões".

Lewis Hamilton consola Charles Leclerc após falha no motor da Ferrari que custou-lhe a vitória no Bahrein Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O panorama para 2021 é similar para diversos pilotos, pois a maioria dos contratos se encerra ao fim da próxima temporada. Hamilton refutou os rumores de que teria conversado com o presidente do grupo Fiat Chrysler John Elkann e reafirmou seu compromisso com a Mercedes. No entanto, o hexacampeão indicou que seu futuro está ligado à permanência de Toto Wolff na equipe.

"Naturalmente, tudo o que acontece a portas fechadas é particular com quem quer que seja. Acho que por muitos e muitos anos, nunca me sentei e considerei outras opções, porque estamos apenas seguindo em frente no caminho em que estamos.

"Para ser honesto, ainda acho que estamos nesse caminho e acho que há muito pouco para mudar. Sei que Toto também está analisando suas opções em termos de futuro e só ele saberá o que é melhor para ele e sua família. Então, estou esperando para ver o que ele está vai fazer".

"Adoro estar onde estou, por isso, essa definitivamente não é uma decisão rápida de se fazer, mas é claro que acho inteligente e sábio sentar e pensar sobre o que eu quero - se este for o último período ou estágio da minha carreira" .

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Hamilton segue perseguição ao recorde de Schumacher

O piloto britânico alcançou a marca de 83 vitórias na F1 com o triunfo no GP do México. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton passar o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: