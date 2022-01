Carregar reprodutor de áudio

O novato da Alfa Romeo, Guanyu Zhou, disse que não poderia haver melhor companheiro de equipe para sua temporada de estreia na Fórmula 1 do que o "aberto" Valtteri Bottas. O chinês se tornará o primeiro piloto da história seu país na categoria em 2022 e se alinhará ao lado do finlandês, que mudou para a escuderia de Hinwil depois de cinco anos na Mercedes.

A dupla teve sua primeira experiência trabalhando juntos no teste de pneus pós-temporada de Abu Dhabi F1 do ano passado. E apesar de saber o quão bom Bottas é depois de ajudar a Mercedes a conquistar vários títulos de construtores, Zhou acha que duelar com o finlandês é uma grande vantagem para ele.

"Para um novato, não há opção melhor do que ter Valtteri como seu companheiro de equipe na primeira temporada", disse o jovem piloto durante uma recente entrevista nas redes sociais. "Se vou vencê-lo, sei que preciso trabalhar muito e me adaptar rapidamente a toda a F1 e ao novo carro desde o início."

"Acho que o mais importante é que ele pode me ajudar a passar pela curva de aprendizado. Ele é um piloto muito aberto, compartilha suas informações e discute com a equipe e comigo, o que é um ponto muito útil."

"Afinal, ele teve muitos pódios e vitórias na F1. Entre todos os pilotos, há apenas alguns que puderam superar Hamilton, e ele é um deles. Acho que ele é uma grande referência e um companheiro de equipe muito forte. Espero que possamos melhorar juntos no próximo ano."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C39 mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou, que terminou em terceiro na Fórmula 2 no ano passado com cinco vitórias, ganhou as manchetes na China desde que foi confirmado para correr na F1 em novembro.

Questionado sobre seu objetivo em sua primeira temporada, o piloto de 22 anos deixou claro que está determinado a trazer pontos para sua escuderia.

"Primeiro de tudo, estabeleci uma pequena meta para conseguir pontos", disse Zhou. "Não sei quão competitivo será o carro na próxima temporada. Precisamos esperar até o início para ter uma ideia clara."

"Pessoalmente, gostaria de somar tentos, mas no início, não vou pensar se será possível nas duas primeiras corridas, apenas para não ter muita pressão. Quero curtir correr na F1, aprender com meu companheiro de equipe e os engenheiros e me aprimorar em todos os aspectos."

"Quando eu fizer melhorias em todas as áreas, os resultados virão naturalmente", concluiu.

