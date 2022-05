Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull se pronunciou oficialmente sobre a 'absolvição' da Aston Martin sobre a cópia do carro pelo time de Silverstone na Fórmula 1. A equipe reconhece que acompanha o caso "com interesse" já que, mesmo reconhecendo que seja algo lisonjeiro, acrescenta que uma transferência de propriedade intelectual seja "algo muito sério".

Enquanto isso, Helmut Marko vai além, apontando sutilmente para membros da Red Bull que foram para a Aston Martin, deixando no ar a possibilidade de roubo de propriedade intelectual.

O caso começou nesta sexta em Barcelona, quando a Aston Martin revelou ao público um AMR22 repaginado com o pacote de atualizações, que tornam o carro bem parecido com a Red Bull, já sendo apelidado de "Red Bull verde", em caso bem similar à "Mercedes rosa" de 2020.

Esse caso de 2020 forçou a FIA a endurecer as normas contra o processo de "engenharia reversa", quando as equipes usam fotos para criarem projetos digitais de cópias de outros carros, e a transferência ilegal de propriedade intelectual, mas deixando a porta aberta para a influência de outros carros em um design, algo que sempre existiu na F1.

Com preocupações levantadas pela Red Bull, a FIA iniciou uma investigação e, após ter acesso a documentos da Aston Martin sobre a atualização, deu sinal verde, sem encontrar problemas no projeto do time britânico.

No entanto, a Red Bull ainda não está completamente convencida. Uma declaração formal feita pela equipe dizia: "A Red Bull acompanhou a investigação com interesse. Embora a imitação seja muito lisonjeira, copiar um design deve cumprir as regras da FIA sobre engenharia reversa. Seria claramente uma violação dessas regras e seria um problema sério".

Uma transferência de propriedade intelectual, como a obtenção de documentos ou de conhecimento interno da Red Bull, não aconteceu segundo a FIA. Mas Helmut Marko tem suas reservas, e tratou de deixá-las claro.

"É necessário esclarecer como que essa incrível cópia surgiu", disse Marko à Sky Sports Alemanha. "A cópia em si não é proibida, mas você deve levar em conta que sete pessoas foram tiradas de nós e que nosso chefe de aerodinâmica também foi para a Aston Martin por um salário altíssimo".

"Ainda precisamos verificar alguns fatos e analisar isso detalhadamente".

Os olhos de Marko estão direcionados principalmente em Dan Fallows, embora Marko enfatize que não se trata apenas dessa mudança, que foi debatida extensivamente no ano passado.

"Não é apenas Dan Fallows, também há evidências de que dados foram baixados. Fallows está em quarentena [período em que uma pessoa não tem contato com a equipe atual ou a anterior para evitar uma transferência involuntária de conhecimentos]. O que ele tem na cabeça... Copiar não é uma abordagem proibida. Mas como você consegue copiar sem documentos e fazer uma versão tão detalhada de nosso carro".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, também se manifestou sobre o caso em entrevista à BBC: "É algo grande instruir sua equipe a fazer um clone muito próximo do nosso carro. Algumas pessoas foram para lá nos últimos meses e você não tem como controlar o que passa pelas suas cabeças".

"Mas seria uma preocupação muito grande para nós se alguma propriedade intelectual tivesse caído nas mãos deles. É por isso que dependemos da FIA fazer seu trabalho. Eles têm todo o acesso e dependeremos dele para garantir que nenhuma propriedade da Red Bull tenha chegado aquele carro".

Após a decisão da FIA, a Aston Martin se manifestou: "Compartilhamos os detalhes de nossa atualização com os delegados técnicos da FIA. Tendo analisado os dados e os processos usados, a FIA confirmou por escrito que nossa atualização foi gerada como resultado de trabalho legitimamente independente, seguindo o regulamento técnico".

No primeiro treino livre para o GP da Espanha, realizado nesta sexta, a Red Bull "respondeu" à polêmica ao colocar todos os presentes no pitwall bebendo Red Bull da lata verde.

