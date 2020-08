No início da semana, a Fórmula 1 confirmou o acréscimo de mais quatro etapas no calendário da temporada 2020, com uma rodada dupla no Bahrein, além da volta da Turquia e Abu Dhabi. E, na segunda prova do Bahrein, os carros da F1 correrão pelo anel externo do Circuito do Sakhir.

O diretor de automobilismo da F1, Ross Brawn, já havia mencionado em junho a possibilidade da F1 usar os traçados alternativos da pista do Bahrein, incluindo um "quase oval".

A F1 confirmou nesta sexta o uso desse traçado "quase oval" do anel externo do circuito para a segunda corrida no Bahrein, que será chamado de GP do Sakhir.

A configuração desse traçado segue a do GP atual até a Curva 4, onde vira para a esquerda, iniciando uma série de curvas rápidas. Os carros voltariam ao traçado conhecido no topo na colina, antes de entrar na reta principal.

Com apenas 3.664 quilômetros de extensão, o anel externo é cerca de 1,7 km mais curto que o traçado usado no GP do Bahrein, mas também possui uma licença de Grau 1 da FIA, necessário para receber um GP de F1.

A F1 espera que os carros completem voltas com menos de 55 segundos na classificação e em cerca de um minuto na corrida, tornando essa uma das pistas mais curtas da história da categoria.

O CEO do Circuito do Bahrein, Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa disse ao Autosport / Motorsport.com em junho que ficou surpreso com a sugestão de Brawn, mas que estava aberto à ideia.

"É uma pista de downforce baixo", disse. "Não tenho como comparar com Monza, mas é uma pista que vai ter os carros com downforce mínimo. Com sorte, poderemos ter três zonas de DRS".

O anel externo foi usado anteriormente para provas de clubes e eventos corporativos. Esse será o terceiro traçado que a F1 usa no Bahrein, tendo usado o layout de provas de endurance no GP de 2010.

"Estamos muito felizes por anunciar que o anel externo será usado no GP do Sakhir, e eu quero agradecer nossos parceiros no Circuito Internacional do Bahrein por seu contínuo apoio", disse Ross Brawn.

"Avaliamos várias opções para o traçado alternativo e concluímos que essa é a melhor opção, dando um novo desafio às equipes e fornecerá entretenimento aos fãs com altas velocidades e voltas rápidas".

Sheikh Al Khalifa acrescentou: "Agradecemos a F1 por todo seu trabalho ao analisar as opções para a segunda corrida. É uma prova que nosso circuito tem capacidade de realizar provas muito contrastantes em fim de semanas consecutivos".

"Nosso anel externo nunca foi usado para competições internacionais, então será um desafio novo e excitante para todos os participantes".

A F1 também confirmou que o GP do Sakhir será realizado em um horário mais tarde que o GP do Bahrein, que geralmente tem a largada ao entardecer. Essa será a primeira corrida totalmente noturna no local.

DIRETO DO PADDOCK: A alfinetada de Verstappen e a possível saída da Globo com participação de Ricardo Zonta

PODCAST Motorsport.com debate qual seria o calendário ideal da Fórmula 1; ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: