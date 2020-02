Pirelli: Não há como não usar os pneus de 18 polegadas em 2021

Entre as grandes mudanças da Fórmula 1 programadas para a temporada de 2021 está a troca dos pneus para novas versões de 18 polegadas. Com isso, o objetivo da categoria é mudar drasticamente o visual dos carros e produzir melhores corridas, mais disputadas. Antes da F1, a Fórmula 2 já terá a introdução dos pneus de 18 polegadas já em 2020, para fornecer dados para o Programa de Desenvolvimento da Pirelli. Os novos pneus foram para pista pela primeira vez nos últimos meses de 2019.

Quando perguntado sobre a possibilidade das equipes levantarem problemas com o novo modelo de 2021 - algo que aconteceu em 2019 e levou a Pirelli a abandonar seus planos de introduzir um novo pneu em 2020 - o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, afirmou ao Autosport/Motorsport.com: "Com sorte, tivemos três sessões de testes em 2019. E o primeiro feedback desse novo modelo foi bom. Então não estou esperando nenhuma surpresa para este ano".

"Obviamente o carro será diferente [em 2021]. O carro foi desenhado para correr com pneus de 18 polegadas, então em 2021 teremos um novo produto. Não tem como voltar para os de 13 polegadas. Mas estou contente, porque na primeira sessão que fizemos, em Paul Ricard em setembro com a Renault, andamos 213 voltas em dois dias".

"Com o teste, a primeira vez que [a equipe] está com um modelo novo, a primeira vez com o pneu de 18 polegadas, tudo novo - você espera ter um problema, e talvez ter que parar por meio dia ou talvez até mais. Mas nós não tivemos problemas. Seguimos com nosso plano pelos dois dias. Andamos mais de 1000 km. Então foi um teste muito produtivo".

Isola disse que está "muito positivo para 2021", quando perguntado sobre a potencial melhora nas corridas com as novas regras: "Se o novo pacote aerodinâmico correr como o esperado, com menos influência no downforce para o carro que está atrás, vai mudar a situação. Muito. Isso acontece porque com os carros atuais, quando você segue um que está na sua frente, perde até 50% de downforce".

