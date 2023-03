Pérez alerta: Red Bull sofrerá com confiabilidade na F1 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull venceu as duas primeiras corridas da temporada 2023 da Fórmula 1 com autoridade, botando grandes vantagens sobre os rivais. Mesmo assim, o GP da Arábia Saudita não foi um passeio para Max Verstappen ou Sergio Pérez, com os dois sofrendo problemas com o RB19.

A dupla precisou trocar componentes ao longo do fim de semana, especialmente Verstappen, que caiu no Q2 da classificação devido a uma quebra no semieixo. E, durante a prova, a equipe chegou a pedir aos dois para reduzirem o ritmo, com medo de um problema de confiabilidade.

Por mais que nenhum outro rival esteja próximo de igualar o ritmo da Red Bull, Pérez acredita que, em algum momento do ano, eles sofrerão com a confiabilidade, assim como outras equipes no grid.

"A confiabilidade é o que é. Vimos com a Aston Martin. Isso vai nos afetar este ano, mas obviamente temos que seguir trabalhando nisso. Precisamos ter corridas sem problemas sempre que possível", disse o mexicano em uma coletiva organizada pela Red Bull.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Os abandonos de Charles Leclerc no Bahrein e de Lance Stroll em Jeddah, ambos envolvendo a unidade de potência, fazem com que Pérez indique esses problemas virão em algum momento.

"Estávamos em uma posição privilegiada no Bahrein mas, se fosse ao contrário, se tivéssemos que forçar até o final, possivelmente não chegaríamos até a bandeira quadriculada. Então há muitas preocupações de confiabilidade no momento. Mas espero que eles não aconteçam já".

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: