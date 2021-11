Lewis Hamilton quebrou um jejum sem poles que durava desde agosto. O heptacampeão voou neste sábado em Losail para garantir a primeira posição do grid de largada para o GP do Catar, voltando a bater Valtteri Bottas e abrir vantagem na disputa interna dos companheiros de equipe na Fórmula 1.

O britânico supera o finlandês em 13 a 7, mas esse placar é bem mais equilibrado da outra equipe que luta pelos títulos de 2021, a Red Bull. Max Verstappen tem impressionantes 18 a 2 em cima de Sergio Pérez, em uma das maiores lavadas da temporada, superada apenas pelo 19 a 1 de Pierre Gasly contra Yuki Tsunoda na equipe irmã, a AlphaTauri.

Por outro lado, os 11 a 9 de Sebastian Vettel contra Lance Stroll e de Fernando Alonso em cima de Esteban Ocon se mostram os duelos mais equilibrados na temporada, a apenas duas classificações do fim do ano, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: