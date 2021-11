A FIA introduziu verificações técnicas adicionais da asa traseira da Mercedes após a classificação do GP do Catar de Fórmula 1, como parte de uma missão de averiguação em meio a reclamações da Red Bull sobre a equipe alemã.

A Red Bull questionou a FIA sobre o design da asa traseira da Mercedes durante o fim de semana do GP de São Paulo, depois que o chefe da equipe, Christian Horner, observou a velocidade máxima "alucinante" de Lewis Hamilton em Interlagos.

Horner disse na sexta-feira no Catar que a Red Bull estava preparada para protestar contra a Mercedes, por questionar a legalidade de seu design, observando supostas marcas no plano principal da asa traseira do W12.

Antes da classificação no Catar, Horner disse na Sky Sports F1 que estava “realmente feliz” que a FIA “introduziu uma missão de averiguação aqui” e que novos testes seriam introduzidos após a classificação.

A FIA confirmou ao Motorsport.com após a qualificação no Catar que os testes adicionais da asa traseira foram introduzidos, começando na noite de sábado, para ajudar a coletar novas informações técnicas.

"Como parte de nossas verificações normais, temos uma lista muito bem definida de testes que fazemos, descritos no Artigo 3.9 ou no TD018, em todos os carros para verificar a conformidade", disse um porta-voz da FIA.

“Os testes sobre os quais você ouviu falar têm o objetivo de coletar informações e não fazem parte dos requisitos regulatórios, mas podem levar à aplicação de novos critérios no futuro.”

“Estaremos revisando esses testes com o Grupo Técnico.”

Isso marca o mais recente capítulo da saga da asa traseira entre a Mercedes e a Red Bull nos estágios finais de sua batalha pelo título de F1.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse na sexta-feira que não estava preocupado com questões sobre a legalidade da asa traseira, enquanto o diretor de engenharia da pista, Andrew Shovlin, não entendeu as afirmações da Red Bull sobre as aparentes marcas.

“Convidamos a FIA para examinar o quanto quiserem e eles não têm nenhum problema com o que temos”, disse Shovlin. “Vamos a todos os circuitos, olhamos para qual é a asa mais rápida que temos, e é essa que vamos aparafusar ao carro. E é isso que vamos continuar fazendo.”

Horner afirmou que o teste da FIA veria uma quantidade de carga sendo adicionada à parte traseira da asa traseira, estimando que seria equivalente a 70-80 kg.

“Ele será aumentado em estágios, então você será capaz de medir a deflexão”, disse Horner.

“É ótimo que a FIA esteja sendo proativa, eles estão olhando para isso. Porque nossa preocupação não é tanto aqui, onde a velocidade em reta não é tão valiosa, é potencialmente na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.”

“Estamos felizes por eles estarem levando isso muito a sério.”

