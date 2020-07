Mesmo com ameaça de chuva durante as três sessões, o treino classificatório na Hungria foi dominado pela da Mercedes. Três equipes seguem com pilotos ‘invictos’ sobre seus companheiros após o terceiro quali da temporada

Recordista de pole positions na Fórmula 1, Lewis Hamilton fez um classificatório perfeito na Hungria na manhã deste sábado (18) com o tempo de 1min13s447 no Q3, superando seu companheiro de equipe Valtteri Bottas e cravando o recorde da pista em Hungaroring.

Mesmo com ameaça de chuva durante as três sessões do quali, a pista se manteve seca e a Mercedes dominou novamente, garantindo a terceira pole da temporada - duas de Hamilton e uma de Bottas.

Agora com 90 poles na carreira, o piloto inglês abriu vantagem sobre o finlandês na contagem do duelo entre companheiros. Além disso, assim como na semana passada, três equipes seguem com pilotos invictos: Red Bull, AlphaTauri e Williams.

Confira como está a briga entre os companheiros de equipe nos classificatórios da temporada de 2020, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 2 1 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 3 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 2 1 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 1 2 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 1 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 2 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 3 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 1 2 Kevin Magnussen Williams George Russell 3 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 2 1 Kimi Raikkonen

