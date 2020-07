A Mercedes dominou a sessão de classificação da Fórmula 1 neste sábado, em Hungaroring, enquanto Lewis Hamilton liderava a primeira fila da equipe, superando Valtteri Bottas nos momentos finais do Q3.

Bottas terminou oito décimos à frente do Lance Stroll, que colocou a Racing Point no terceiro lugar do grid, mas sua volta não foi suficiente para tirar a pole de Hamilton, que foi 0s107 mais rápido.

Bottas explicou após a classificação, que acreditava que sua última volta poderia ser boa o suficiente para a pole depois de se recuperar de algumas lutas no início da sessão.

Perguntado se ele se sentiu um pouco frustrado por perder a pole por uma margem tão pequena, Bottas respondeu: “Sim, com certeza”.

"Vi nos treinos livres que seria uma batalha acirrada entre nós, pelo menos na classificação, e o TL 3 não parecia muito ruim”.

"No início da classificação, até o final do Q3, eu estava lutando um pouco no primeiro setor, principalmente, na frenagem na curva 1 não era tão confortável lá, por isso perdi um pouco de tempo.

“Na Curva 2 também lutei um pouco com a traseira do carro, mas acho que quando a pista melhorou, o carro estava começando a melhorar”.

“No final, devo dizer que a volta foi muito boa, na verdade. Eu pensei que poderia realmente ter uma chance com essa volta, mas Lewis foi apenas um décimo mais rápido”.

"Ele fez um trabalho melhor hoje na classificação, é por isso que ele está na pole".

Bottas vai para a corrida de domingo procurando defender sua vantagem de seis pontos sobre Hamilton no campeonato de pilotos da F1, mas não termina no pódio na Hungria desde 2017.

A Mercedes parece ter uma clara vantagem sobre o resto do grid neste fim de semana, com Bottas falando sobre sua confiança no ritmo de longo prazo do W11, apesar de ter perdido a segunda sessão de treinos de sexta-feira.

"está bastante forte devido à pequena quantidade de dados que conseguimos reunir no primeiro treino livre", disse Bottas.

"É claro que perdemos muitas voltas no segundo treino, então alguns pontos de interrogação ficaram lá, mas no geral o pacote que temos também deve ser bom na corrida".

