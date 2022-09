Carregar reprodutor de áudio

A decisão da McLaren de apostar em Piastri levou a saída de Ricciardo da equipe de Woking, com seu futuro na Fórmula 1 agora incerto. Esse cenário poderia ter levado a muita estranheza entre os dois, já que sua são da mesma nacionalidade.

Mas, em uma tentativa de garantir que não houvesse chance de tensões entre os dois, Ricciardo revelou que conversou com Piastri e seu empresário Mark Webber após as férias de verão para esclarecer as coisas.

Piastri revelou que gostou de receber a ligação de Ricciardo, pois ele estava um pouco nervoso antes sobre se haveria ou não problemas entre eles.

Falando ao podcast oficial do Grande Prêmio da Austrália, In the Fast Lane, Piastri falou sobre a importância do contato de Ricciardo.

"Eu estava planejando entrar em contato, mas com o tempo das coisas, ele estava obviamente nas corridas, francamente, eu não sabia se ele queria ouvir de mim", disse Piastri.

"Eu estava tentando pensar no que dizer, mas ele ligou primeiro. Isso foi muito profissional, meu respeito por ele já era extremamente alto e só aumentou diante da maneira como ele lidou com a situação.

"Ele entrar em contato assim, foi ótimo para mim pessoalmente, sabendo que não havia ressentimentos. Isso realmente me ajuda muito, e foi bom entrar em contato."

Ele acrescentou: "Foi um bom momento. Se eu puder chegar perto de imitar o sucesso que ele teve na pista e o personagem que ele é fora da pista, acho que estarei fazendo um trabalho razoável".

Oscar Piastri, ex-piloto reserva da Alpine Photo by: Motorsport Images

Embora a mudança de Piastri para a McLaren esteja oficializada, ele ainda não sabe quando irá guiar pela equipe. Pois ele ainda permanece sob contrato com a Alpine, embora tenha sido afastado das funções oficiais com a equipe em eventos de GP.

As discussões estão em andamento sobre a possibilidade de Piastri ser liberado mais cedo do contrato, o que pode permitir que ele tenha uma chance antecipada de pilotar pela McLaren em uma sessão de TL1.

No entanto, nada foi resolvido nessa frente, o que o deixa incerto de quando será sua estreia na McLaren.

"Ainda não tenho certeza e não sabemos", disse ele. "Obviamente é algo que estamos discutindo com a Alpine no momento. Mas sim, a partir de agora, não sei quando, ou o que o resto do ano reserva".

