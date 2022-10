Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Red Bull, Max Verstappen conquistou o título da temporada 2022 da Fórmula 1 com cinco rodadas de antecedência, o que pode sugerir um amplo domínio da equipe anglo-austríaca neste ano. Entretanto, se voltarmos ao começo do campeonato, o cenário era outro: com problemas de confiabilidade e a forte concorrência de uma Ferrari impulsionada pelo monegasco Charles Leclerc, o holandês começou a disputa bastante preocupado.

Além dos pontos perdidos pelas quebras de seu carro, Verstappen via Leclerc capitalizar o grande potencial do Ferrari F1-75, que saiu da pré-temporada como um dos modelos mais competitivos do ano -- alguns jornalistas chegaram, inclusive, a apontá-lo como superior ao monoposto da Red Bull.

Entretanto, o que se viu no decorrer do campeonato foi o rápido 'derretimento' do pacote Ferrari/Leclerc, que passou a ser amplamente batido pelo conjunto rival até em etapas nas quais a escuderia italiana parecia imbatível sob a liderança do piloto de Mônaco -- um dos exemplos mais simbólicos foi no GP da Espanha, em que Charles rumava para uma vitória e tranquila e precisou abandonar com problemas na unidade de potência, legando o triunfo a Verstappen em Barcelona.

De todo modo, a prova catalã foi apenas um dos pontos negativos do time de Maranello em 2022: além das quebras, a equipe vermelha ficou marcada por falhas de estratégia e também teve de lidar com falhas do próprio Leclerc, além de problemas de consistência de Carlos Sainz -- o espanhol converteu pole position em vitória no GP da Grã-Bretanha, mas cometeu alguns erros ao longo da temporada e não conseguiu ameaçar o companheiro na batalha interna da escuderia.

Mas, para além da falta de inspiração de sua dupla de pilotos, somada a problemas de confiabilidade e a estratégias mais do que questionáveis, quantas corridas 'limpas' a Ferrari teve até o momento, disputados 18 de 22 GPs neste ano?

Neste sentido, consideram-se corridas 'limpas' aquelas em que o time não teve quebras e nem erros estratégicos, bem como provas sem acidentes e erros crassos de seus representantes -- ritmo aquém do esperado e classificações/Sprints ruins, por exemplo, não entram nesta conta --. Para simplificar a análise, o Motorsport.com convencionou que apenas corridas seriam contabilizadas. Abaixo, você confere o 'saldo' da Ferrari na temporada, levando-se em conta as atuações de seus dois pilotos:

1. GP do Bahrein: sem incidentes e com dobradinha liderada por Leclerc

2. GP da Arábia Saudita: sem incidentes e com pódio duplo, com Leclerc à frente, em segundo

3. GP da Austrália: Leclerc venceu, mas Sainz cometeu erro na primeira volta e abandonou

4. GP da Emilia Romagna (Ímola): Sainz abandonou após ser atingido, sem culpa, por Ricciardo, mas Leclerc errou contra Pérez ao tentar ultrapassagem, terminando apenas em sexto

5. GP de Miami: sem incidentes e com pódio duplo, com Leclerc à frente, em segundo

6. GP da Espanha: além do caso supracitado de Leclerc, Sainz erra na largada e depois abandona

7. GP de Mônaco: Ferrari erra nos pits de Sainz e Leclerc, comprometendo vitória que parecia certa

8. GP do Azerbaijão: abandonos de Sainz (problema hidráulico) e Leclerc (unidade de potência)

9. GP do Canadá: sem incidentes, mas Leclerc é só quinto, enquanto Sainz termina em segundo

10. GP da Grã-Bretanha: Ferrari arrisca, não pára Charles e ele cai de líder para quarto no fim

11. GP da Áustria: Sainz abandona com motor pegando fogo, mas Leclerc compensa e vence

12. GP da França: Leclerc abandona ao bater sozinho enquanto liderava, enquanto Sainz é penalizado por unsafe release em cima de Albon

13. GP da Hungria: erro de estratégia da Ferrari, colocando pneus duros no carro de Leclerc

14. GP da Bélgica: Ferrari pára Leclerc para trocar pneu e fazer a volta mais rápida, mas ele não consegue o giro mais veloz e é punido por excesso de velocidade no pit, perdendo a quinta posição. No começo da prova, sobreviseira de Max fica presa no duto de freio de Charles. Sainz é terceiro.

15. GP da Holanda: Sainz tem uma parada demorada porque os pneus não estavam prontos, além de ser punido por unsafe release. Leclerc é terceiro

16. GP da Itália: sem incidentes, com Leclerc em segundo e Sainz em quarto

17. GP de Singapura: sem incidentes e com pódio duplo, com Leclerc à frente, em segundo

18. GP do Japão: Sainz bate, Leclerc é punido e cai de segundo para terceiro, tornando Max bi da F1

