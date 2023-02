Carregar reprodutor de áudio

Fred Vasseur atendeu a imprensa pela primeira vez como chefe da Ferrari e deu indicações de como será a nova era na escuderia mais popular da Fórmula 1. A equipe do podcast Motorsport.com analisou os principais tópicos abordados pelo francês e debateu se a conduta foi a mais correta.

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Rico Penteado fala como nasce um carro de Fórmula 1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!