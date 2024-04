Fernando Alonso decidiu permanecer na Aston Martin, movimentando mais uma peça do mercado de pilotos da Fórmula 1 para os próximos anos, isso porque o espanhol ficará por mais duas temporadas no time britânico.

Como isso impactará outros nomes, como Carlos Sainz e o brasileiro Felipe Drugovich? Confira a análise no Podcast Motorsport.com, que também conta com o MOMENTO STOCK CAR especial.

Como 'FICO' de Alonso afeta DRUGO: é FIM DA LINHA para Felipe na Aston? Veja equipes para ele MIRAR

