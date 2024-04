A Mercedes saiu dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 com a sensação de que o novo W15 era finalmente o que eles queriam, mas até agora os resultados de 2024 não confirmaram essas afirmações. Sem nenhum pódio até agora, a Mercedes também está bem atrás da equipe cliente McLaren no campeonato.

Isso levou alguns a questionar se Wolff é o "homem certo" para trazer a Mercedes de volta à luta pelo primeiro lugar.

"Eu me olho no espelho todos os dias sobre tudo o que faço e, se acho que estou no caminho errado, digo a mim mesmo que preciso fazer algo a respeito", disse Wolff ao site .

Schumacher, por sua vez, acredita que este é o "pior" período de Wolff como chefe de equipe.

De acordo com o GPBlog, Schumacher disse à Sky Alemanha: "Eu diria que a situação de Toto é extremamente instável e difícil. Ele não está acostumado a perder".

"Ele sempre foi bem-sucedido e deixou todos para trás. Esta é uma situação nova para ele. As equipes clientes, especialmente a McLaren, estão batendo nele. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Além disso, seu piloto número um o deixou porque não acredita mais na equipe".

"Isso significa que há um grande problema para ele. Agora ele tem de fazer alguma coisa, tem de continuar a ser uma boa equipe e conseguir bons pilotos para ele."

"A Mercedes está em uma bagunça no momento. Você pode ver isso na forma como Toto Wolff está reagindo à mídia. Eu o admiro e o amo, mas o que eles estão fazendo agora é um desastre.Alguns deles nem sabem o que estão fazendo. Não entendo por que eles não podem usar duas estratégias diferentes quando têm dois carros diferentes."

"Está um pouco complicado no momento e eles parecem quase desesperados."

