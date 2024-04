F1: Como será o formato das sprints em 2024? Entenda mudanças

Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta a visitar o circuito de Xangai após cinco anos para mais uma edição do GP da China, a primeira após a pandemia da Covid-19. E a visita ao país asiático marca também a realização da primeira de seis corridas sprints da temporada 2024.

O formato dos finais de semana das corridas de curta duração traz mudanças importantes para este ano após diversas reclamações de pilotos e equipes. Por isso, o Motorsport.com preparou um especial com todas as informações para você ficar por dentro antes do início da ação em Xangai.

Quantas corridas sprints serão em 2024? Onde elas acontecerão?

Assim como no ano passado, teremos seis corridas sprint em 2024. Dos seis palcos, quatro foram mantidos para este ano, com o GPs da China e de Miami sendo as novidades. Confira o calendário abaixo:

Corrida Sprint Local Data (Sprint) 1 GP da China 20 de abril 2 GP de Miami 04 de maio 3 GP da Áustria 29 de junho 4 GP dos Estados Unidos 20 de outubro 5 GP de São Paulo 02 de novembro 6 GP do Catar 30 de novembro

Como será a pontuação das sprints em 2024?

O sistema de pontuação foi mantido para 2024: os oito primeiros colocados pontuam nas sprints, com o primeiro colocando recebendo oito pontos, o segundo sete e assim sucessivamente até um para o oitavo colocado.

Qual o formato dos finais de semana sprint em 2024?

Esta é a principal mudança do formato para 2024. Após muitas reclamações de pilotos e equipes, FIA e F1 aprovaram uma alteração na programação dos finais de semana das corridas sprint, deixando de isolar o sábado como um dia dedicado integralmente à prova.

Com isso, na sexta-feira teremos o único treino livre do fim de semana pela manhã com a classificação para a corrida sprint a tarde. No sábado, o dia começa com a corrida sprint, seguido do quali para o GP na parte da tarde. Já o GP está mantido em seu espaço no domingo como sempre.

Quais as mudanças no regulamento das sprints em 2024?

A mudança no formato de fim de semana tem como consequência uma alteração em uma regra das mais importantes da categoria: o parque fechado.

Essa era a grande crítica das equipes sobre o formato dos últimos dois anos: após o treino livre da sexta, os carros entravam em regime de parque fechado pelo restante do fim de semana, sem a possibilidade de grandes alterações na configuração.

A partir de agora, o parque fechado é interrompido entre o fim da corrida sprint no sábado de manhã e o início da classificação do sábado, permitindo que as equipes possam fazer correções no ajuste dos carros para que não o fim de semana todo não seja desperdiçado.

