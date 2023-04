F1: Pérez e Bottas largam do pitlane no GP da Austrália

Carregar reprodutor de áudio

O grid de largada para o GP da Austrália de Fórmula 1 deste domingo contará com apenas 18 carros na pista. Segundo informado pela FIA, Sergio Pérez e Valtteri Bottas sairão do pitlane após suas equipes fazerem modificações nos carros durante o período de parque fechado.

Os dois formariam a última fila, com Bottas em 19º e Pérez em 20º, mas as equipes optaram por fazer mudanças na configuração da suspensão antes da prova. A Red Bull ainda aproveitou para trocar o armazenamento de energia e controle eletrônico do mexicano.

Ambos os componentes da unidade de potência são os terceiros de Pérez no ano, com o limite de dois por temporada. Como ele já largaria do fundo, ele conseguiu fazer a troca sem uma punição.

"Todos os componentes da unidade de potência de Pérez foram substituídos sem a aprovação do delegado técnico da FIA, descumprindo o Artigo 40.3 do Código Desportivo da F1 2023. Outras mudanças foram feitas na suspensão, com a liberação do delegado após um pedido escrito".

Uma mensagem similar confirmou as mudanças na suspensão de Bottas e sua largada do pitlane por ferir as normas de parque fechado.

A Red Bull também trocou o material de fricção do freio dianteiro de Pérez após os problemas do sábado, que terminaram com a eliminação do mexicano no Q1. Os freios não violam as normas de parque fechado.

