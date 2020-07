Bottas supera Hamilton e crava a pole para o GP da Áustria de F1

Depois de ver o companheiro Lewis Hamilton liderar os três treinos livres para o GP da Áustria de Fórmula 1, Valtteri Bottas 'voou' na hora decisiva e foi o mais rápido da classificação para a corrida deste domingo, liderando dobradinha da Mercedes para a primeira prova de 2020.

O pole position cravou o tempo de 1min02s939 e superou o hexacampeão por 0s012, conquistando a honra de largar na frente. Max Verstappen completou os três primeiros com a Red Bull. Norris larga em quarto com a McLaren, à frente de Albon, da Red Bull, e Pérez, da Racing Point. Leclerc larga em sétimo com a Ferrari e Sainz é o oitavo com a McLaren. Stroll sai do nono posto com a Racing Point e Daniel Ricciardo fecha o top-10 com a Renault.

Q1

Verstappen foi o mais rápido da primeira parte do treino, cravando 1min04s024 com a Red Bull. O piloto ficou à frente das Mercedes de Bottas e Hamilton. Em mais uma demonstração de força da Racing Point, Lance Stroll foi o quarto, com o tempo de 1min04s309. Os eliminados foram Kevin Magnussen, da Haas, George Russell, da Williams, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e o estreante Nicholas Latifi, da Williams, nesta ordem.

Q2

Na parte do treino que define os pneus utilizados na largada, quem levou a melhor foi Bottas, que usou compostos macios para fazer 1min03s015, a melhor marca do fim de semana até então. Hamilton foi o segundo, a 0s081 do companheiro. Albon passou em terceiro, a sete décimos do líder. Lando Norris mostrou a consistência da McLaren e ficou em quarto, a oito décimos de Hamilton. Na sequência, Sergio Pérez ficou em quinto com a Racing Point.

Em estratégia diferente da dos pilotos do top-5, Verstappen ficou em oitavo e foi o único a fazer sua melhor marca do Q2 com pneus médios, de modo a largar com compostos mais resistentes na corrida deste domingo.

Leclerc passou no limite com a Ferrari, completando a segunda parte da classificação em 10º. Os eliminados foram Sebastian Vettel, da Ferrari, Pierre Gasly e Daniil Kvyat, da AlphaTauri, Esteban Ocon, da Renault, e Romain Grosjean, da Haas.

Drama para a Ferrari, já que Leclerc se espantou por avançar ao Q3 apenas em 10º e Vettel terá a pior posição de largada da escuderia desde o 14º posto de Raikkonen no GP da Hungria de 2016. O tetracampeão pelo menos poderá escolher os pneus com que largará.

Q3

Na parte do treino que define a posição dos 10 primeiros, o tempo a ser batido era o 1min03s003 que deu a pole a Leclerc no ano passado. O piloto começou o Q3 com problemas, mas Bottas voou para fazer 1min02s939.

Grid de largada

