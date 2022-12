Carregar reprodutor de áudio

Piloto francês da Fórmula 1, Pierre Gasly troca a AlphaTauri pela Alpine em 2023, mas, segundo o próprio, "ninguém sabe o que vai acontecer" na próxima temporada da categoria máxima do automobilismo mundial.

O ex-Red Bull se mostrou otimista com a equipe da Renault nos testes da pós-temporada 2022 em Abu Dhabi, mas ele pondera que todos os times acreditam estar dando "grandes passos adiante" para o próximo ano.

Isso porque 2022 foi um campeonato de bastante aprendizagem, uma vez que foi o primeiro com o novo conjunto de regras da F1. Segundo Gasly, porém, "ninguém sabe exatamente o que acontecerá" em 2023.

Entretanto, questionado sobre se a Alpine pode se beneficiar, ele disse: "Espero que estejamos brigando no pelotão da frente, talvez por pódios e eventualmente até por vitórias, não sei... Mas pelo menos para terminar entre os cinco primeiros".

"Mas também pode ser uma temporada mais complicada, temos de ver", deixou no ar um inconclusivo Gasly, que sucede Fernando Alonso como companheiro do francês Esteban Ocon. O espanhol vai para a Aston Martin na vaga do recém-aposentado Sebastian Vettel, da Alemanha.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!

Your browser does not support the audio element.