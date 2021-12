Boas notícias chegam de Maranello: não só o motor Superfast está dando resultados positivos, mas também o centro de pesquisas ao qual a Shell confiou o estudo do combustível E10 para a Ferrari, com uma gasolina que tornou possível encontrar a potência que todos os fabricantes perderam com a introdução do etanol. A escuderia homologa um motor que parece capaz de desafiar Mercedes e Honda.

A novidade pode parecer uma surpresa no final do ano, mas na Fórmula 1 as reviravoltas a nível técnico não existem, pois as melhorias de desempenho são apenas fruto de muito trabalho. No nível da unidade de potência, os construtores decidiram que a grande mudança para 2022 seria a introdução do combustível E10 nos monopostos de efeito solo, ou seja, uma mistura de 90% de compostos fósseis e 10% de etanol.

A entrada do etanol obrigou os engenheiros a redesenhar as câmaras de combustão dos 6 cilindros. Com isso, a perda de potência de cerca de 20 cavalos, estimada por Mattia Binotto, é o campo de pesquisa em que todos os fabricantes (Mercedes, Ferrari, Honda e Renault) estão trabalhando para fechar uma lacuna que, é claro, afetou a todos da mesma maneira.

Pelas poucas notícias filtradas da Ferrari, tudo indica que o motor de 2022, pronto para ser homologado e congelado até 2025, teria superado de forma brilhante os valores de potência do 065/6 que encerrou o campeonato, tanto pelas qualidades de design da unidade projetada pelo engenheiro Wolf Zimmermann, sob a direção técnica de Enrico Gualtieri, e pelas qualidades químicas do mais recente combustível desenvolvido pela Shell.

Charles Leclerc, pilota Ferrari F1, al Shell Trackside Lab Photo by: Ferrari

A gigante do petróleo holandesa foi elevada a 'parceira da inovação' desde fevereiro, quando foi renovado o acordo plurianual que a vincula à escuderia, função que não é mais apenas de patrocinadora e fornecedora de gasolina e lubrificantes, mas também com um papel fundamental na análise e estudo de combustíveis ecológicos para a F1 do presente e do futuro.

O primeiro exemplo desta estreita colaboração é a resposta rápida com que o centro de pesquisa encarregado do E10 para a Ferrari conseguiu superar a desvantagem de 20 cavalos estimada por Binotto no Superfast.

Resumindo, não houve apenas trabalho no novo motor em uma tentativa de preencher a lacuna de potência entre a Mercedes e a Honda, mas o desafio se expandiu para todos os campos que podem contribuir para o desempenho. E a habilidade do mundo da F1 é tanta que supera qualquer dificuldade ou problema com pesquisa e inovação.

Nas bancadas de teste dos motores de gestão desportiva finalmente respira-se um ar de confiança: os resultados obtidos são ainda superiores aos definidos no projeto. O salto inquestionável de qualidade, porém, terá que ser medido com o trabalho que os adversários fizeram. Portanto, as primeiras respostas sobre a competitividade efetiva da Ferrari devem ser obtidas nos testes de pré-temporada.

Un rifornimento della Ferrari 312B nel 1970: la collabirazione con la Shell è sempre stata importante per la Scuderia Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

GIAFFONE fala da SAÍDA DA F1 DA GLOBO PARA A BAND, comenta QUÍMICA com colegas e aborda CAOS de 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: