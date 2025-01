O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, voltou a atacar a imprensa especializada em automobilismo com uma declaração confusa que envolveu a situação atual do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Falando com a mídia durante o Dakar, Ben Sulayem reabriu suas críticas à imprensa em um estranho discurso, sem que se saiba ao certo o que causou sua última explosão, que levantou mais dúvidas sobre sua gestão do órgão regulador do automobilismo.

Ben Sulayem repetiu as afirmações de que sente que foi injustamente criticado pela mídia. Ele também fez uma referência enigmática ao fato de o GP da Grã-Bretanha ter a Qatar Airways como patrocinadora master.

Ele disse: "Três anos de críticas contra mim. Será que eu me importo? Fui eleito para ouvir a mídia? Não. Eu gosto da boa mídia, da mídia positiva e talvez eu cometa um erro, e vocês podem vir e me criticar de forma objetiva".

Quando perguntado sobre o fato de ter sido tratado injustamente, ele acrescentou: "Injusto. Mas o mundo é injusto. A Arábia Saudita reinvestiu muito. Se você olhar para alguns dos meios de comunicação britânicos, eles vão contra a Arábia Saudita ou contra mim. Mas uma coisa eu diria: vá ver o GP da Grã-Bretanha. É oGP da Grã-Bretanha? Não, é o GP Qatar Airways da Grã-Bretanha. Por favor, removam o orçamento, removam o dinheiro".

O Motorsport.com pediu esclarecimentos à FIA sobre o significado dos comentários de Ben Sulayem.

Ben Sulayem está em conflito com a mídia - em particular com a imprensa britânica - desde que foi entrevistado pelo Motorsport.com no ano passado no GP do Azerbaijão. Em uma entrevista separada, ele reagiu à avaliação de Adrian Newey de que Sebastian Vettel e Max Verstappen haviam sido demonizados pela imprensa.

Ben Sulayem deu sua opinião sobre o assunto, acrescentando: "Se você olhar para a mídia britânica e o que eles fizeram comigo... Pelo amor de Deus, eles me condenaram".

Durante seu mandato na FIA, Ben Sulayem esteve envolvido em diversas polêmicas. Sua recente decisão de fazer alterações nos estatutos da organização para consolidar seu poder foi criticada por seus membros. Ele também foi acusado - e posteriormente inocentado - de interferir no resultado do GP da Arábia Saudita de 2023 e de tentar bloquear a ratificação da FIA do GP inaugural de Las Vegas.

No ano passado, ele adotou uma postura dura em relação aos palavrões dos pilotos, recebendo uma repreensão da Associação de Pilotos de Grande Prêmio [GPDA]. Uma carta com palavras fortes da GPDA dizia: "Pedimos ao presidente da FIA que também considere seu próprio tom e linguagem ao falar com nossos pilotos membros, ou mesmo sobre eles, seja em um fórum público ou não".

"Além disso, nossos membros são adultos e não precisam receber instruções da mídia sobre assuntos tão triviais como o uso de joias e cuecas".

Seu último ataque à mídia ocorre no momento em que ele entra em um ano eleitoral em que não enfrenta concorrência para a presidência da FIA. Os comentários de Ben Sulayem sobre o patrocinador master do GP da Grã-Bretanha também foram enviados a Silverstone para uma resposta.

