Andretti é o única potencial nova equipe da Fórmula 1 a ter manifestado interesse à FIA em ingressar no grid, de acordo com Mohammed Ben Sulayem, contradizendo declarações recentes do CEO Stefano Domenicali.

Ben Sulayem, muito ativo nas suas redes sociais pessoais, usou o Twitter no início do mês para revelar que queria explorar a possibilidade de expandir o grid da principal categoria do automobilismo pedindo manifestações de interesse de potenciais novas equipes.

Isso foi logo seguido pela Andretti anunciando uma nova parceria com a General Motors para formar a Andretti Cadillac Racing e ingressar no grid da F1 no futuro. Os planos da Andretti até agora foram recebidos com uma reação morna do paddock, com a própria categoria emitindo uma declaração dizendo que havia outras partes menos visíveis que também estavam interessadas em ingressar 'nesse mundo.'

Falando ao Motorsport.com no Rallye Monte Carlo sobre a reação ao seu pedido de manifestação de interesse, Ben Sulayem disse: “Para nós diretamente, é a Andretti”, esclarecendo que foi “até agora” a única equipe a dar o passo adiante.

Ben Sulayem teve reuniões com o chefe da Andretti Global, Michael Andretti, e seu pai, o campeão mundial de 1978, Mario, sobre seus planos para a F1 no ano passado, e disse que estava “muito claro” de que eles precisavam trabalhar com uma grande montadora.

Embora a adição da GM aos planos de F1 da Andretti tenha resultado em algum encorajamento, com nomes como o chefe da Mercedes, Toto Wolff, chamando isso de “declaração”, permanecem dúvidas sobre o quão envolvida a montadora americana estaria na F1 por meio da parceria.

Mas Ben Sulayem revelou que teve uma “boa reunião” com o presidente da General Motors, Mark Reuss, antes da aprovação do conselho de administração da fabricante e questionou como negaria um lugar no grid para uma marca tão grande.

“Como podemos dizer não a um grande fabricante?” ele disse. “Falamos dos Estados Unidos, temos três corridas lá, é muito saudável. Mas fui eleito não para ganhar dinheiro, fui eleito para sustentar o automobilismo, claramente.”

Ben Sulayem deixou claro seu desejo de trazer novas equipes para a F1, acreditando que uma expansão do grid seria benéfica para a categoria. Mas ainda existem preocupações de muitas das equipes existentes sobre o impacto que a adição de equipes teria em seus pagamentos de prêmios em dinheiro.

“Eles podem dizer: ‘oh, isso está levando nosso pedaço do bolo'”, disse Ben Sulayem. “Sim, para eles - mas o que você quer? Talvez expulsar cinco times e então você tem mais dinheiro? Você pode levá-lo de ambas as maneiras. Quero que eles tenham sucesso, mas para obter mais dinheiro e menos dinheiro...O limite de custo foi eficaz e estamos tentando torná-lo ainda mais. Mas não posso bloquear um fabricante. Imagina eu fazendo isso. Está errado."

As tensões também aumentaram nos últimos dias, depois que Ben Sulayem questionou uma avaliação de US$ 20 bilhões da F1, que ele alegou ter sido “exagerada”. Isso levou a administração da categoria a enviar uma carta legal à FIA acusando Ben Sulayem de “interferir” nos direitos comerciais da série.

A declaração de Sulayem é mais um episódio de atrito com a direção da F1, já que há meses o CEO Domenicali vem afirmando que há outras equipes e montadoras interessadas em entrar na categoria, mas que vêm fazendo suas negociações silenciosamente nos bastidores.

"Há um grande interesse no projeto da F1 neste momento com várias conversas avançando que podem não ser tão visíveis quanto as outras", disse a F1 em comunicado no início de janeiro após o anúncio da parceria da Andretti com a Cadillac. "Todos queremos garantir que o campeonato siga credível e estável, e que qualquer novo pedido seja avaliado pelos critérios que permeiam esses objetivos".

