Jerome Stoll, de 66 anos, ingressou no Groupe Renault em 1980 e ocupou vários cargos executivos na empresa enquanto crescia na hierarquia.

Ele se envolveu na Renault Sport como o principal elo entre a equipe de corrida em Enstone e a divisão de motores em Viry com a empresa mãe.

Stoll deveria ter deixado o cargo de presidente da Renault Sport no final de 2018. No entanto, seu substituto, Thierry Koskas, deixou a empresa logo após ser anunciado, e Stoll concordou em continuar por mais dois anos.

Neste ano, ajudou a garantir que a fabricante francesa continuasse seu suporte para de F1 sob a marca Alpine no próximo período do Acordo Concorde.

Além do programa de F1, ele supervisionou todas as atividades esportivas da Renault, incluindo a Fórmula E.

"Esses cinco anos como presidente da Renault Sport Racing foram muito intensos", disse. “Aceitar o desafio de reconstruir uma equipe de F1 é difícil, requer tempo, compromisso e uma infalível determinação.”

“Foi dado um primeiro passo com uma equipa e pilotos que agora podemos ver no pódio. Agradeço o privilégio de poder fazer parte de todas estas mudanças e de todo o nosso progresso.”

“O automobilismo, e mais ainda a Fórmula 1, é antes de tudo uma aventura humana, encontros, laços que se forjam, alegrias, decepções e recompensas inestimáveis.”

"Um novo capítulo está se abrindo com a Alpine e tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Estou feliz e orgulhoso de ter feito parte desta grande aventura com pessoas tão incríveis."

O chefe da equipe Renault F1, Cyril Abiteboul, enfatizou a importância da contribuição de Stoll.

"Que longo caminho percorremos juntos desde o início do projeto em junho de 2015 até os pódios desta temporada", disse.

"A paixão de Jerome pela competição, bem como sua lealdade às mulheres e aos homens da equipe, foram de uma ajuda inestimável ao longo dos anos. Seu apoio, bem como sua visão estratégica, nos permitiu superar muitos obstáculos e desenvolver nossas ideias em um ambiente cada vez mais complexo.”

“Hoje, uma nova aventura começa com a Alpine e a equipe de F1 será um grande trunfo para o desenvolvimento da marca”, concluiu.

O CEO da Renault, Luca de Meo, também prestou homenagem a Stoll: "A conexão de Jerome com a empresa e sua convicção de que o automobilismo faz parte do DNA da marca contribuíram para o retorno da Renault à Fórmula 1 como uma equipe completa. Sua experiência e expertise, adquiridas ao longo de sua carreira na Renault, têm sido ativos essenciais na estruturação e progressão de nossa equipe de F1."

