A estreia de Mick Schumacher na Fórmula 1 inevitavelmente traz à mente o sucesso de seu pai Michael, especialmente para aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Entre essas pessoas está o chefe esportivo da categoria, Ross Brawn, que acompanhou o kaiser como diretor técnico da Benetton e também da Ferrari.

O atual chefe esportivo da Fórmula 1 acompanhou de perto o desenvolvimento de Mick ao longo dos anos e está muito satisfeito com o fato de o jovem de 21 anos ingressar na equipe Haas em 2021, após ser campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2.

No entanto, Brawn lamenta que Michael Schumacher não possa apoiar totalmente a carreira de seu filho. O heptacampeão mundial sofreu um acidente enquanto esquiava em 2013.

"Claro que vai ser emocionante, especialmente com Mick, por quem tenho muito entusiasmo e paixão", disse Brawn ao podcast da F1 Nation ao se referir à próxima temporada da Fórmula 1, ao mesmo tempo em que disse que o sobrenome obviamente evoca um momento triste de uma lenda da mais categoria máxima do automobilismo mundial: "isso nos lembra da tragédia do acidente de Michael."

"Seria muito bom se Michael pudesse fazer parte disso. Nenhum de nós sabe o quanto Michael é capaz de entender, mas ele poderia ter feito parte disso, então esperemos e rezemos para que um dia ele o faça. Isso seria muito, muito especial", completou.

O estado de saúde de Schumacher é um tema mantido em segredo no meio dos mais próximos da família, e apenas alguns depoimentos de amigos como Felipe Massa ou Jean Todt, presidente da FIA, dão um pouco de informação a respeito do alemão.

Para Brawn, o retorno do sobrenome Schumacher à F1 carrega uma grande responsabilidade, mas o dirigente acredita que seu filho sabe desse desafio.

"Mick está fazendo um trabalho incrível nessas circunstâncias e com o nome famoso que tem. Esse nome abriu algumas portas para ele, mas também coloca muito peso sobre ele."

"Eu realmente espero que Mick tenha êxito", acrescentou Brawn sobre o piloto que participou do teste de jovens pilotos de Fórmula 1 na terça-feira no circuito de Yas Marina.

O encontro com Mick

Perguntado sobre quando conheceu o jovem Mick Schumacher, Brawn lembrou que isso aconteceu há alguns anos no centro de kart da família em Kerpen, Alemanha.

“Ele pilotava um kart e tudo que dava para ver era o capacete, que era maior do que ele. Acho que ele tinha apenas três ou quatro anos. "

“Ele parecia um daqueles personagens de desenho animado, com o capacete saindo do kart. Isso foi literalmente tudo o que dava para ver”, concluiu Brawn.

