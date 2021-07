Primeira vitória da Ferrari na F1 completa 70 anos; veja como foi

No dia 14 de julho de 1951, há exatos 70 anos, a Scuderia Ferrari conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1.

O GP da Inglaterra de 1951 foi rico em emoções para Enzo Ferrari e suas tropas: palco da primeira pole position e da primeira vitória na F1 da Ferrari como fabricante, bem como o primeiro sucesso na categoria de um de seus pilotos, o argentino José Froilán González.

Naquele ano, os carros da Alfa Romeo tiveram uma clara vantagem desde o início da temporada. Duas semanas após o GP da França, a F1 partiu para Silverstone, o antigo campo de aviação militar transformado em um circuito de corrida.

Foi justamente González quem, aos comandos de sua Ferrari, conseguiu o melhor tempo de classificação com uma volta de 1min43s4 a uma velocidade média de 161,861 km/h. Ele ficou mais de um segundo à frente de dois pilotos da Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio e Giuseppe Farina.

Surpresa na largada

No entanto, foi o italiano Felice Bonetto, que largou da sétima posição do grid ao volante do quarto Alfa Romeo, que liderou a primeira volta. No entanto, González o ultrapassou rapidamente para assumir a liderança. Fangio, porém, ultrapassou González e ocupou a liderança entre a 10ª e a 38ª voltas.

Os dois rivais trocaram de posição durante um pit stop, mas González, cuja Ferrari consomia menos, recuperou a vantagem sobre Fangio e manteve o primeiro lugar até a bandeira quadriculada.

González conquistou a primeira vitória da Ferrari, terminando com uma vantagem confortável de 51 segundos sobre Fangio e duas voltas sobre Luigi Villoresi.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.