A Fórmula 1 revelou que vai reviver suas coroas de louro para a corrida sprint deste fim de semana no GP da Grã-Bretanha.

A principal categoria do automobilismo realizará sua primeira corrida sprint de classificação neste sábado (17), em Silverstone, como parte de uma mudança no formato do fim de semana que acontecerá em três etapas em 2021.

A classificação passará para sexta-feira e definirá a ordem de largada para a corrida sprint de 17 voltas na tarde de sábado, cujo resultado vai definir o grid para o GP no domingo.

A pole position será oficialmente concedida ao vencedor da corrida sprint. Enquanto os três primeiros colocados receberão 3-2-1 pontos e não haverá qualquer cerimônia de pódio.

Mas a F1 adicionou uma “volta de vitória da corrida sprint” à sua programação, ocorrendo em uma janela de 30 minutos após a prova.

Mais detalhes foram revelados sobre o desfile da vitória, que verá os três primeiros colocados serem recompensados com as coroas de louro dos vencedores, como foi usado em grande parte da história da categoria e é sinônimo de cerimônias de pódio do automobilismo.

A F1 disse que as coroas de louro de “design único” teriam um “toque moderno”.

“A F1 Sprint é um formato totalmente novo e emocionante, então sentimos que era importante criar um momento pós-corrida que fosse igualmente especial”, disse Alex Molina, diretor de espetáculo da F1.

“O momento reconhece as sete décadas de história do esporte e as combina com um toque moderno.”

A corrida sprint faz parte da aposta da F1 para tentar avaliar as mudanças de formato. Se for um sucesso, o diretor técnico da categoria, Ross Brawn, já disse que poderia ser expandido para até seis corridas no futuro.

Porém, Brawn garantiu que as corridas sprint seriam usadas apenas em pistas que fariam um bom espetáculo para os fãs.

