Helmut Marko acredita que um 'novo' Pierre Gasly não teria o desempenho que teve na Red Bull em 2019.

Gasly fez sua estreia na Fórmula 1 com a equipe secundária da escuderia austríaca, Toro Rosso, em 2017, antes de ser promovido à Red Bull como substituto de Daniel Ricciardo em 2019.

O francês, porém, não apresentou o desempenho que a escuderia austríaca esperava e foi "mandado" de volta à Toro Rosso com apenas 12 corridas disputadas.

O piloto conseguiu recuperar sua performance na equipe, garantindo o segundo lugar no GP do Brasil de 2019 e uma vitória espetacular no GP da Itália no ano passado.

Em 2021, Gasly já subiu ao pódio junto à AlphaTauri, com um terceiro lugar no GP do Azerbaijão.

Gasly disse recentemente que está tendo um desempenho 'melhor do que nunca' e, embora o conselheiro da Red Bull, Marko, tenha dito que um retorno à escuderia está sendo considerado no momento, ele duvidava que o francês apresentaria uma performance igual a de 2019.

“Eu concordo totalmente com ele, este é o melhor Gasly que vimos até agora”, disse Marko em uma entrevista ao Motorsport.com.

“No momento, essa questão [de um possível retorno] não se coloca. Mas é claro que há um perigo quando você está ao lado de Verstappen, você pode ver como [Sergio] Pérez luta na classificação."

“Mas Gasly mudou. Tive uma longa conversa com ele recentemente em Graz. Ele não iria reagir ou ter um desempenho como teve na Red Bull."

No início do ano, Gasly delineou suas aspirações de assumir um papel de líder de equipe na AlphaTauri, e até agora marcou 39 dos 48 pontos do time até agora.

Questionado se a equipe secundária da Red Bull seria capaz de competir com a McLaren e Ferrari se tivesse dois pilotos como o Gasly, Marko respondeu: “Sim, isso seria possível."

“Um lado é que Tsunoda não termina regularmente nos pontos, o que Gasly já faz. A outra é que a AlphaTauri fez duas ou três corridas em que não foi capaz de aproveitar o potencial do carro. Mas em geral, sim, esse é o objetivo."

“E essa também é a razão pela qual estamos mantendo Gasly como líder da AlphaTauri", concluiu.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #118: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

Your browser does not support the audio element.

.