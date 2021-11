O tetracampeão Alain Prost voltou a afirmar que, para ele, Fernando Alonso "é o melhor piloto" do grid atual da Fórmula 1, após ver o espanhol terminando na terceira posição do GP do Catar do último domingo.

Alonso aproveitou as penalizações de Max Verstappen e Valtteri Bottas e a estratégia arriscada de apenas uma parada para terminar pela primeira vez entre os três primeiros desde julho de 2014, quando foi segundo no GP da Hungria com a Ferrari.

O espanhol havia declarado antes da largada que esperava assumir a liderança na curva 1, já que largaria no lado limpo de pneus macios, contra os médios de Lewis Hamilton, enquanto Pierre Gasly, da AlphaTauri, que também saiu com os compostos macios, estava no lado sujo.

No entanto, apesar de passar Gasly, ele logo voltou para a terceira posição, sendo ultrapassado por Verstappen ainda nas primeiras voltas. Depois, foi uma luta contra Sergio Pérez para manter a colocação.

O mexicano tinha pneus mais novos para o fim da corrida, mas o acionamento do safety car virtual após o abandono de Nicholas Latifi o ajudou a se segurar na terceira posição.

"Estou feliz, esperei muito tempo por isso, então estou muito feliz", disse Alonso na entrevista após a corrida.

No pódio, ele foi acompanhado pelos rivais na luta pelo título, Hamilton e Verstappen mas, segundo Prost, foi o espanhol quem se destacou mais.

"Pra mim, é o melhor piloto do grid", disse Prost à Auto Motor und Sport. "O aspecto geral da corrida, o gerenciamento de pneus, as explicações que deu sobre o carro e a forma como informava os engenheiros foi incrível".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Alonso acha que compartilhou o pódio com os pilotos certos: "Com todo o respeito, divido o pódio com Lewis Hamilton e Max Verstappen, e com mais ninguém", brincou em entrevista à DAZN.

O bicampeão deixou claro que está se concentrando em 2022, e que a temporada deste ano é usada como um alicerce para uma possível luta pelo título no futuro.

Prost disse ainda que ficou impressionado com a atitude do piloto da Alpine: "Fernando sempre me disse que se tornou uma pessoa diferente, e devo dizer que ele estava certo. Ele está totalmente ao serviço da equipe e faz muito bem a todos".

Com Esteban Ocon terminando ainda em quinto, a Alpine abre uma ampla vantagem para a AlphaTauri no Mundial de Construtores, tendo 25 pontos de diferença a duas corridas do fim.

