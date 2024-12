As lentes de um fotógrafo de automobilismo e, especialmente, da Fórmula 1, registram uma série de personagens e ícones que passam pelas pistas. Um desses fotógrafos, o lendário Keith Sutton, acompanhou Ayrton Senna de perto, desde o início da carreira na Grã-Bretanha, em 1981, até o trágico acidente em Ímola, em 1994.

Sutton cresceu na cidade de Cheadle, na região metropolitana de Manchester, e conheceu Senna no início de sua carreira como fotógrafo profissional, durante a etapa de Brands Hatch da Fórmula Ford 1600, campeonato britânico de monopostos. O lendário piloto brasileiro o abordou para tirar umas fotos dele para mandar para o Brasil, como relembra o fotógrafo em um post em suas redes sociais.

"Eu tinha acabado de chegar ao paddock quando alguém me reconheceu de Thruxton. Ele [Senna] se aproximou e perguntou: 'Você é fotógrafo profissional?'. Sem hesitar, respondi: 'Sim, é claro'.

"O que se seguiu foi o início de uma jornada inesquecível. Ele precisava de fotografias para enviar ao Brasil regularmente e perguntou se eu poderia ajudar. Concordei com prazer".

"Naquele mesmo dia, ele venceu sua bateria e depois a corrida. Eu estava lá no pódio para registrar o momento. A luz do fim da tarde era mágica quando o fotografei comemorando com sua [então] esposa, Lilliane".

Ayrton Senna, 1st position, Davy Jones, 2nd position, and Martin Brundle, 3rd position, celebrate on the podium Foto de: Keith Sutton

Sutton revela que, a partir daquela etapa até 1984, durante a Fórmula Ford 1600 e 2000 e a F3 britânica, era o fotógrafo pessoal e assessor de imprensa do então jovem piloto. A partir de 1984, quando Senna foi para a Toleman na F1, o britânico deixou os dois cargos ligados ao brasileiro, mas continuou a ser próximo do futuro tricampeão.

"O que começou como uma corrida incrível se transformou em um relacionamento profissional que durou quatro anos, de 1981 a 1984. Tive o privilégio de ser seu fotógrafo pessoal, escrever seus comunicados à imprensa, gerenciar as correspondências dos fãs e cuidar de suas relações públicas".

Um dos momentos icônicos registrados pelas lentes do britânico foi a foto de Ayrton Senna ao lado dos rivais que seriam ou já eram campeões da F1, Nelson Piquet, Alain Prost e Nigel Mansell, sentados numa mureta no GP de Estoril de 1986.

1986 World Championship contenders, Ayrton Senna, Lotus, Alain Prost, McLaren, Nigel Mansell, Williams, Nelson PIquet, Williams Foto de: Sutton Images

Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o fotógrafo revela que, por mais que sua carreira de mais de 40 anos cobrindo F1 tenha registrado fotos de muitos outros personagens, ele tirou "mais fotos dele do que de qualquer outro piloto".

Outro registro marcante marcante de Senna pelas fotografias do britânico foi a do champanhe e sorriso durante o pódio no GP da Bélgica de 1991, quando Sutton registrou, de cima, o brasileiro comemorando a vitória, com direito a dobradinha da McLaren Honda.

Keith Sutton continua a registrar fotos da Fórmula 1 até hoje. Ele está sendo representado pelo ator Joe Hurst na minissérie da Netflix, Senna.

