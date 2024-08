Quem é o chefe de equipe mais rico da F1?

A Forbes publicou uma nova análise do patrimônio pessoal de cada chefe de equipe da Fórmula 1. Na primeira colocação, Toto Wolff lidera com uma boa vantagem sobre o segundo mais rico do paddock.

Em 2024, a riqueza pessoal do austríaco aumentou em 600 milhões de dólares, R$ 3 bilhões e 300 milhões de reais. Isso se deu pelo aumento do valor de suas ações na Mercedes.

Dessa maneira, a riqueza pessoal de Wolff é estimada em um bilhão e 600 milhões de dólares, quase R$ 9 bilhões, tornando o chefe da Mercedes o mais rico do grid.

Em segundo lugar, se classifica Christian Horner, chefe da Red Bull, com 50 milhões de dólares, R$ 275 milhões, um valor bem abaixo do conquistado por Wolff.

James Vowles, da Williams, fecha o pódio, mas é seguido muito perto por Alessandro Alunni Bravi, representante da Sauber. Os dois tem patrimônios avaliados em cinco milhões de dólares, pouco mais de R$ 27 milhões.

A fortuna de Andrea Stella, responsável pela McLaren, é avaliada em um milhão e 500 mil dólares, R$ 8,2 milhões. Enquanto isso, Mike Krack, da Aston Martin, teria um milhão de dólares.

O nível de riqueza de Ayao Komatsu, da HAAS, do chefe da equipe RB, Laurent Mekies, e do chefe da Alpine, Oliver Oakes, é desconhecido.

