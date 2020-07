Após o final do GP da Estíria de Fórmula 1, que terminou com uma vitória impecável de Lewis Hamilton, a Renault entrou com um protesto contra os carros da Racing Point. Ambos os pilotos da equipe britânica terminaram a frente de Daniel Ricciardo.

A Renault acredita que os dutos de freio dianteiros e traseiros da RP20 são originários de um design da Mercedes, algo que não seria permito sob as regras atuais da categoria.

Os fiscais da FIA aceitaram o protesto, e o caso agora passará por uma fase de investigação. As três equipes envolvidas, Racing Point, Renault e Mercedes, deverão fornecer evidências para a condução do caso.

"A Racing Point está muito desapontada ao ver que os resultados do GP da Estíria foram questionados, em um protesto que considerados ser mal formulado e mal informado", disse a Racing Point em um comunicado ao Motorsport.com.

"Toda e qualquer sugestão de transgressão é fortemente rejeitada pela equipe, que tomará todos os passos necessários para garantir a aplicação correta do regulamento aos fatos".

A equipe reforçou que a FIA estava totalmente ciente do que estava sendo feito com relação ao carro de 2020.

"Antes do início da temporada, a equipe cooperou com a FIA e respondeu satisfatoriamente a todas as questões sobre as origens do design do RP20. A equipe está confiante que o protesto terá decisão favorável a nós".

Com a investigação da FIA ainda a algumas semanas de distância, a Racing Point enfrenta uma situação potencialmente difícil: se continuar correndo com o design atual de duto e eventualmente perder o caso, há um risco de perder os resultados e pontos conquistados nesse período.

Modificar o design ou mudar para um formato alternativo, como o de 2019, também pode apresentar problemas, como uma performance abaixo da vista até o momento.

PÓDIO: GP da Estíria tem batida de ferraristas, show de Hamilton e Pérez

PODCAST: Bastidores do início da F1 na Áustria e participação de Felipe Drugovich