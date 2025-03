A F1 Academy inicia sua temporada nesse final de semana (22), junto da estreia de Rafaela Ferreira, brasileira da RB, na categoria, depois de passar meses se preparando para essa nova fase em sua carreira. Criada pela Fórmula 1, a F1A é uma categoria exclusivamente feminina, que acontece em sete finais de semana do ano, junto com a Fórmula 1 em 2025.

"Sendo bem sincera, eu me sinto pronta. Nos preparamos tanto nesse off-season [período fora de temporada] que eu sinto que eu estou pronta e fico até um pouco ansiosa, por já querer andar no carro. Mas independente de qualquer coisa, vou dar o meu melhor, como sempre foi", disse Rafaela.

Composto por um único treino livre, uma classificação e duas corridas, em seu terceiro ano de vida, as 10 equipes existentes na F1 nomearam uma piloto da Academy para apoiarem e fazerem parte do time, sendo Rafaela Ferreira a piloto oficial da RB e Red Bull.

Na sexta-feira (21) acontece um único treino livre de 40 minutos, seguido por uma classificação de 30 minutos que define o grid de duas corridas. No sábado temos uma corrida sprint, que inverte o grid das oito primeiras colocadas, e no domingo a corrida principal, mas com o grid tradicional.

