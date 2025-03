Após o GP da Austrália de Fórmula 1, a FIA decidiu intervir na verificação da flexibilidade das asas, depois que os técnicos liderados por Nikolas Tombazis analisaram as imagens tiradas dos treinos livres, nas quais foram vistos movimentos anômalos significativos.

Esse é certamente um tema quente que pode atingir a McLaren e a Ferrari desde o GP da China, mas a atenção dos especialistas não se limita às asas, porque a caça ao segredo do MCL39 está em andamento.

McLaren MCL39: a asa traseira que está sendo discutida no paddock Foto de: Giorgio Piola

O tópico em discussão, para variar, são os pneus. O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, não mediu palavras para ir direto ao ponto: "É muito estranho como os [carros] McLarens conseguem aquecer os pneus imediatamente, sem ter um desgaste maior depois. Normalmente, as duas coisas não andam de mãos dadas, uma deve ser feita às custas da outra".

Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes também se questionou sobre a 'eficácia papaia': "A McLaren é perfeita no gerenciamento de pneus. Você pode forçar por uma ou duas voltas, mas assim que sai da janela de uso, você superaquece e os desgasta. Eles têm uma janela tão ampla que podem forçar o tempo todo, em todas as condições".

Os monopostos de Lando Norris e Oscar Piastri conseguiram se distanciar nos estágios iniciais da corrida, deixando Max Verstappen bem para trás. E mesmo depois dos safety cars que pontualmente recompuseram o grupo, Lando conseguiu construir uma vantagem de um segundo nas retomadas, uma especialidade que parecia reservada ao tetracampeão da F1.

O olhar dos engenheiros do paddock foi para os dutos dianteiros da McLaren. Sim, aqueles mesmos detalhes que os mecânicos da equipe de Woking haviam tentado esconder durante os testes no Bahrein.

McLaren MCL39: aqui está o padrão de fluxo no canto entre as duas cestas de carbono Foto de: Giorgio Piola

Giorgio Piola, por outro lado, após uma longa vigília nos boxes, conseguiu capturar imagens dos detalhes que estão causando discussões no paddock. Nosso especialista técnico, de fato, esperou o momento em que a 'cesta' superior foi desmontada para descobrir as passagens de ar que definem a parte interna da curva.

No projeto do MCL39 de Rod Marshall, buscou-se a máxima interação entre aerodinâmica e mecânica, encontrando um compromisso extraordinário, capaz de surpreender a alta direção da Red Bull e da Mercedes.

Na 'cesta', de fato, é possível ver passagens de ar que servem para resfriar o sistema de freios (disco e pinça) com uma circulação de fluxo que leva a evacuar o calor de uma abertura anterior, tentando garantir que as altas temperaturas produzidas durante a frenagem não irradiem para o aro e, consequentemente, para os pneus.

Um exercício fácil de dizer, mas muito complicado de realizar, que deve ser o resultado de um trabalho específico que as principais equipes podem fazer em um banco de testes especialmente desenvolvido. A tendência é gerenciar um fluxo de ar fresco no espaço entre as duas cestas para criar uma espécie de 'pulmão' que isola o calor e preserva a vida útil dos pneus.

No MCL38, o esforço dos engenheiros de Woking foi blindar as áreas quentes, enquanto este ano, no MCL39, houve um estudo muito cuidadoso para aumentar a taxa de fluxo na "câmara de ar", que também foi dividida em diferentes canais para manter uma temperatura mais constante em toda a largura do aro e, portanto, do pneu.

É interessante notar que a entrada de ar foi ligeiramente aumentada em comparação com o ano passado: como a taxa de fluxo necessária para garantir o resfriamento do sistema de freios não mudou, é justo supor que o ar a ser circulado na curva tenha aumentado.

McLaren MCL39, detalhe da suspensão dianteira pull-rod e da curva Foto de: Giorgio Piola

A McLaren, na verdade, está tentando empurrar o fluxo para a parte mais externa da curva, tentando aumentar o controle de temperatura com ar fresco.

Então, para o acionamento dos pneus na janela certa de operação, Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, explica: "Estabelecemos metas a serem alcançadas com a aerodinâmica, mas também queríamos melhorar o comportamento dos pneus".

"E acho que no primeiro stint conseguimos abrir uma diferença em relação aos rivais, o que, na minha opinião, não se deve apenas ao carro. Essa competitividade nos surpreende, não em termos de objetivos, mas em termos de escopo".

Um fato é certo: copiar uma curva não é uma tarefa fácil. Em primeiro lugar, porque é uma área de projeto que leva muito tempo para ser definida e, em segundo lugar, porque é considerada uma área de custo importante no desenvolvimento de uma temporada.

