Nesta madrugada de quinta para sexta-feira (horário de Brasília), foi disputado o primeiro e único treino livre para o GP da China, segunda de 24 etapas da temporada 2025 da Fórmula 1. E quem liderou foi o britânico Lando Norris, da McLaren, que cravou 1min31s504.

A 2ª posição foi do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. A sessão foi tranquila e teve um incidente no fim, quando o australiano Jack Doohan parou sua Alpine e teve de abandonar o treino. O novato saiu com um semblante bem calmo, indicando um contratempo de menor gravidade para a equipe francesa.

A terceira posição foi do australiano Oscar Piastri, da McLaren. Este ficou à frente do britânico Lewis Hamilton, da Ferrari. O top 5 foi completado por George Russell, inglês da Mercedes. O alemão Nico Hulkenberg, da Sauber, foi o sexto -- seu companheiro brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 19º.

A sétima posição ficou com o anglo-tailandês Alex Albon, da Williams. O oitavo foi o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. O bicampeão ficou à frente do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Quem completou as 10 primeiras posições foi o japonês Yuki Tsunoda, da Racing Bulls.

1 L. Norris McLaren 4 23 1'31.504 S 214.456 2 C. Leclerc Ferrari 16 21 +0.454 1'31.958 0.454 S 213.397 3 O. Piastri McLaren 81 24 +0.649 1'32.153 0.195 S 212.945 4 L. Hamilton Ferrari 44 22 +0.691 1'32.195 0.042 S 212.848 5 G. Russell Mercedes 63 26 +0.873 1'32.377 0.182 M 212.429 6 N. Hulkenberg Sauber 27 21 +1.003 1'32.507 0.130 S 212.130 7 A. Albon Williams 23 24 +1.183 1'32.687 0.180 S 211.719 8 F. Alonso Aston Martin Racing 14 23 +1.262 1'32.766 0.079 S 211.538 9 A. Antonelli Mercedes 12 27 +1.370 1'32.874 0.108 S 211.292 10 Y. Tsunoda Racing Bulls 22 23 +1.430 1'32.934 0.060 S 211.156 11 O. Bearman Haas F1 Team 87 23 +1.463 1'32.967 0.033 S 211.081 12 L. Stroll Aston Martin Racing 18 19 +1.480 1'32.984 0.017 S 211.042 13 E. Ocon Haas F1 Team 31 23 +1.552 1'33.056 0.072 S 210.879 14 P. Gasly Alpine 10 23 +1.619 1'33.123 0.067 S 210.727 15 C. Sainz Williams 55 26 +1.641 1'33.145 0.022 S 210.677 16 M. Verstappen Red Bull Racing 1 24 +1.780 1'33.284 0.139 M 210.364 17 I. Hadjar Racing Bulls 6 23 +1.881 1'33.385 0.101 S 210.136 18 L. Lawson Red Bull Racing 30 23 +2.127 1'33.631 0.246 S 209.584 19 G. Bortoleto Sauber 5 24 +2.318 1'33.822 0.191 S 209.157 20 J. Doohan Alpine 7 17 +2.419 1'33.923 0.101 M 208.932

