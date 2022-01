Após 19 temporadas na Fórmula 1 e bater o recorde de corridas, Kimi Raikkonen se aposentou da categoria ao final de 2021, marcando o fim de uma era. No entanto, ele não descartou participar de outros campeonatos do automobilismo, apesar de não planejar nada no momento a fim de passar mais tempo com a família.

A esposa e os filhos são o principal pilar do finlandês, que já declarou que a F1 nunca foi "a coisa mais importante em sua vida". Por enquanto, ele deseja um dia a dia 'normal', longe dos árduos calendários, mas pode pensar em novos ares, como quando correu de rali em 2010 e 2011 em sua primeira pausa da divisão máxima do esporte a motor.

"Estou sempre aberto para ouvir e ver se é algo que faz sentido, mas não sei, o tempo dirá", comentou Raikkonen nas entrevistas coletivas após o GP de Abu Dhabi. "Não tenho planos. Então, quem sabe. Vou fazer coisas normais e ver o que acontece."

"Se for algo interessante, então talvez eu tente algo. Até agora não tenho nada planejado e não quero pensar nisso no momento porque agora tenho liberdade para fazer as coisas com a família, veremos", acrescentou.

Em entrevista ao site GPFans no começo de janeiro, o homem de gelo deu uma pista de que poderia pensar em outras categorias, já que considera boa parte delas como divisões de maior equilíbrio entre os competidores.

"Em termos de corrida, tenho certeza que vai bater saudade", disse ele quando questionado na época se sentiria falta da F1. "No entanto, há muitas outras categorias no automobilismo onde você pode competir e em eventos mais disputados ou melhores."

Raikkonen disputou duas temporadas do mundial de rali (WRC), em 2010 e 2011, e fez corridas esporádicas na NASCAR, uma na Nationwide Series e outra na Camping World Truck Series.

