Raikkonen: "F1 nunca foi a coisa mais importante na minha vida"

Kimi Raikkonen disse que a Fórmula 1 "nunca" foi a parte mais importante de sua vida, pois ele sempre valorizou mais sua casa e a família. Após competir na categoria por um total de 19 temporadas de 2001 a 2021, o homem de gelo deu uma pausa no esporte em 2010 e 2011 para competir em diferentes séries e se aposentou no último ano.

O piloto finlandês foi um dos personagens mais interessantes do grid e ganhou muitos fãs ao longo da carreira. Ele correu pela Sauber/Alfa Romeo, McLaren, Ferrari e Lotus. Pela escuderia de Maranello, conquistou seu primeiro e único campeonato em 2007.

Embora ame muito a F1, Raikkonen disse que nunca colocou-a à frente da vida pessoal. Em declarações ao site GPFans, ele foi questionado se poderia sentir falta do esporte e respondeu: "Quem sabe? Só o tempo dirá".

"Em termos de corrida, tenho certeza que vai bater saudade, mas há muitas outras categorias no automobilismo onde você pode competir e em eventos mais equilibrados ou melhores."

"A F1 ocupou uma parte significativa da minha vida nos últimos anos, mas nunca foi a coisa mais importante. Sempre valorizei meu lado pessoal mais do que qualquer coisa na categoria. É um esporte e no final e não muda meu dia a dia de muitas maneiras, quer termine bem ou mal."

Quando questionado se ele gostou de sua carreira na F1, Raikkonen respondeu com um sorriso: "Eu não teria feito este trabalho por tanto tempo se não tivesse gostado!"

"Gosto de correr, dirigir e resolver os problemas que enfrentamos. Não gostei do resto, mas isso faz parte da F1. Obviamente, houve dias bons e dias ruins, mas é assim a vida normal também, você pode ter um dia ruim, mas no seguinte, ser completamente diferente."

