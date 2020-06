Há exatos 81 anos, no dia 11 de junho de 1939, nascia na Escócia John Young Stewart, que ficaria conhecido como Jackie Stewart nas pistas. Tricampeão da Fórmula 1 (1969, 1971 e 1973), Stewart foi um dos maiores pilotos da história.

Condecorado pela realeza britânica, Sir Jackie Stewart ficou apenas 8 anos na categoria máxima do automobilismo mundial, mas conseguiu 27 vitórias e deteve o recorde de mais triunfos até 1987, quando foi superado pelo francês Alain Prost.

Rival de Emerson Fittipaldi

No começo da década de 70, um dos maiores rivais de Stewart foi Emerson Fittipaldi, contra quem disputou os títulos de 1972 e 73. Na primeira ocasião, o brasileiro levou a melhor, mas o escocês 'deu o troco' no campeonato seguinte.

Depois de deixar as pistas, Jackie ainda esteve envolvido nas transmissões de televisão e trabalhou para melhorar a segurança no automobilismo. Até hoje, é bastante visto nos paddocks ao redor do mundo em provas da F1.

Stewart dono de equipe

Jackie também se arriscou como dono de equipe ao entrar na F1 com o time que levava seu nome: a Stewart nasceu em 1997 e durou de maneira bastante breve até a temporada 1999, antes de ser vendida à Jaguar.

Nos três anos da equipe na F1, Rubens Barrichello esteve ao volante em todos, conseguindo quatro pódios e uma pole position. A Stewart ainda teve uma vitória em sua história. Foi em 1999, com Johnny Herbert, em Nurburgring, na Alemanha.

Rubinho, o terno e a tocada impressionante

'Homem-forte' de Jackie durante a existência da Stewart na F1, Rubinho falou sobre o amigo e ex-chefe com exclusividade ao Motorsport.com: "O Jackie é uma pessoa que sempre passou muita confiança para mim".

"A primeira coisa que ele me mandou fazer foi me levar no cara que fazia o terno dele. Então pensei 'o que que esse cara, quer?' E aí ele disse 'olha, quando você for se apresentar para chefes de equipe e patrocinadores, você tem que estar mais bem vestido que eles'. Cara, aprendi ali na hora uma coisa muito importante".

Barrichello também lembrou de outra curiosidade: "O mais interessante é que, de todos os pilotos dele, o Jackie levou todo mundo para Oulton Park para ver guiando. Mas ele nunca me levou. Ele falou que confiava muito na minha tocada e que ela era impressionante, então não precisava me levar. Se ele não tinha me conquistado, ali ele me ganhou de verdade".

Burti e o recorde de Oulton Park

Após a venda para a Jaguar, Stewart permaneceu na equipe e ainda viu seu ex-piloto de testes Luciano Burti ser promovido a titular. O hoje comentarista também nos confidenciou uma história curiosa vivida com o escocês em Oulton Park: "Jackie tinha costume de levar os pilotos para andar num carro meio de rali naquela pista. Eu fui lá, ele não deu muita bola para mim, e no final do dia foi minha vez de andar".

"Eu dei umas duas, três voltas do lado dele. Era um carro de dois lugares e ele ia mostrando, dando dicas das curvas, etc. Eu dei duas voltas e virei mais rápido que ele", relembrou Burti ao Motorsport.com.

"O Andy Miller, que era o diretor da equipe na época, falou que eu virei mais rápido que ele e era a primeira vez na história que alguém andou mais rápido que ele ali em Oulton Park. E ele não deu muita bola, falou que eu estava andando muito no limite, ficou com um gosto amargo na boca porque eu tinha virado mais rápido que ele".

"Naquele dia eu vi que ele começou a me dar uma atenção especial. Ele nunca veio falar que eu virei mais rápido que ele, mas é aquele negócio de piloto", completou com bom humor o hoje comentarista da Globo.

Veja todos os carros da carreira de Sir Jackie nas pistas e fora dela com a Stewart:

Galeria Lista Jackie Stewart, BRM P261, 1965 1 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 1. Pontos: 33. Classificação: 3º Jackie Stewart, BRM P83, 1966 2 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 1. Pontos: 14. Classificação: 7º Jackie Stewart, 1977 3 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 0. Pontos: 10 Classificação: 9º Jackie Stewart, Matra, 1968 4 / 12 Foto de: David Phipps Vitórias: 3. Pontos: 36. Classificação: 2º Jackie Stewart, Matra MS80, 1969 5 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Vitórias: 6. Pontos: 63. Classificação: 1º Jackie Stewart, Tyrrell 001, 1970 6 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Vitórias: 1. Pontos: 25. Classificação: 5º Jackie Stewart, Tyrrell 003 Ford, 1971 7 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 6. Pontos: 62. Classificação: 1º Jackie Stewart, Tyrrell 003, 1972 8 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 4. Pontos: 45. Classificação: 2º Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford, 1973 9 / 12 Foto de: Ercole Colombo Vitórias: 5. Pontos: 71. Classificação: 1º Stewart Grand Prix Ford SF-1, 1997 10 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Depois de 24 anos fora das pistas, Jackie Stewart montou sua própria equipe na F1, com Rubens Barrichello sendo seu piloto nos três anos de existência.

Vitórias: 0. Pontos: 6. Classificação nos Construtores: 3º Rubens Barrichello, Stewart SF2-Ford, 1998 11 / 12 Foto de: LAT Images Vitórias: 0. Pontos: 5. Classificação nos Construtores: 8º Rubens Barrichello, Stewart Ford SF3, 1999 12 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images Vitórias: 1. Pontos: 36. Classificação: 4º

