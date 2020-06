A Ferrari anunciou uma nova parceria com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na criação de uma iniciativa que se propõe a ajudar no progresso das carreiras das melhores jovens pilotos, oferecendo vagas em sua própria Academia de Pilotos.

O novo programa da FIA, que terá apoio da equipe italiana, é chamado de Novas Estrelas Femininas na Pista, que busca ajudar pilotos com idades entre 12 e 15 anos.

Como parte do acordo de quatro anos, a Ferrari irá ajudar a FIA no processo de seleção e escolherá a melhor candidata para competir em seu próprio campeonato de Fórmula 4 em 2021. Uma segunda piloto será escolhida no ano seguinte.

Isso significa que a Academia da Ferrari poderá ter duas pilotos em sua fileiras já nos próximos anos.

Mattia Binotto, chefe da Ferrari disse: "Acreditamos nos valores de ajudar no desenvolvimento dos novatos no automobilismo. A Academia da Ferrari está operando há mais de uma década agora, não apenas selecionando os melhores pilotos, mas também trabalhando com eles na edução cultural, técnica e ética".

"Com isso em mente, sentíamos que era necessário dar um passo além, expandindo nossa área de operação para incluir as jovens pilotos que querem seguir no automobilismo. Apesar de não haver uma barreira para sua participação, temos consciência de que é mais difícil para as mulheres progredirem nesse campo".

A Ferrari criou sua Academia em 2009 e 19 pilotos já passaram por ela - incluindo Charles Leclerc, que já venceu duas corridas com a equipe. Atualmente, dois brasileiros fazem parte da Academia: Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

